Más controles y más ventas, las exigencias del agro de EU que se suman para México en el T-MEC

Los testimonios y documentos entregados al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos muestran una defensa del comercio regional, acompañada de exigencias para modificar su operación. Las propuestas pertenecen a asociaciones empresariales y productores.

Mientras algunos sectores reclaman más vigilancia y medidas contra importaciones que consideran perjudiciales, una coalición agrícola advierte que las restricciones pueden provocar represalias contra sus propias exportaciones.

Más vigilancia en campo

Una de las propuestas más concretas proviene de Western Growers, asociación de productores, empacadores y comercializadores de frutas, verduras y nueces del oeste estadounidense. La organización pide utilizar la revisión del T-MEC para ampliar los protocolos de inspección de inocuidad en México.

Su planteamiento contempla que personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) revise unidades agrícolas identificadas como posibles fuentes de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con poco o ningún aviso previo.

También pide contratar y capacitar personal para realizar estas verificaciones. Cuando no sea posible identificar una finca específica, plantea investigar las unidades que aparezcan en el rastreo del producto y, si eso tampoco permite ubicar el origen, efectuar pruebas en campos, instalaciones de manejo posterior a la cosecha o empacadoras de la región involucrada.

La propuesta vincula las inspecciones con el acceso al mercado, ya que si los sistemas de una unidad resultan inadecuados, el productor tendría que corregir las deficiencias. Si no lo hace o rechaza el acceso a la inspección, Western Growers plantea impedir la entrada de sus productos a Estados Unidos.

La asociación reconoce que funcionarios estadounidenses necesitan consentimiento para realizar inspecciones en otro país. Ante esto, identifica al T-MEC como una vía para ampliar los protocolos.