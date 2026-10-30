México debe reducir la incertidumbre para atraer la inversión, dice Vanessa Rubio

La exfuncionaria mencionó que estas preocupaciones están presentes en sectores como energía, electricidad, energías renovables y servicios financieros, donde las decisiones de inversión dependen de factores como el cumplimiento de contratos, la disponibilidad de infraestructura y el suministro eléctrico.

En este contexto, consideró que el Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar plantean mecanismos para atraer inversiones, aunque su ejecución dependerá de las condiciones que encuentren las empresas para establecer operaciones en el país.

Rubio explicó que México compite con economías de América Latina y Asia por recursos destinados a nuevas tecnologías, inteligencia artificial, transformación digital y construcción de centros de datos.

“La pregunta que recibo en muchos espacios es ¿por qué habré de invertir en México y no en Centroamérica hoy? ¿O por qué habré de invertir en México y no en Brasil? ¿O por qué en México y no en Indonesia o en Malasia?”, comentó.

La especialista insistió en que la competencia internacional obliga a México a mejorar sus condiciones internas para captar proyectos que también pueden instalarse en otros mercados.

