Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Megacable aumenta 30% sus ganancias mientras reduce su planes de inversión en fibra óptica

Tras años de fuertes inversiones en infraestructura, Megacable comienza a priorizar la rentabilidad y la consolidación de su negocio y desplazar a Televisa como el segundo operador de internet fijo.
jue 29 octubre 2026 07:15 PM
Añadir Expansión en Google
Dos moden uno con la marca de Megacable y otro de ZTE colocados en una mesa de madera color café.
La compañía actualmente está en la etapa final de su plan quinquenal para dar paso a la consolidación de su posición en el mercado de internet fijo. (Megacable/Facebook)

Megacable registró resultados financieros positivos en el tercer trimestre de 2026 y reafirmó su estrategia de enfocarse en eficiencias operativas para fortalecer la rentabilidad de la compañía.

La empresa de Guadalajara reportó una UAFIDA, indicador que mide la rentabilidad de una empresa, de 4,326 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 10%, respecto a los 3,945 millones que obtuvo en el mismo periodo del año pasado.

Publicidad

La empresa explicó que el desempeño positivo estuvo asociado a una moderación en los costos de sus servicios que solo implicaron un crecimiento del 2.3% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Además, los gastos aumentaron 5.8%, por debajo del alza de los ingresos.

La dinámica de la eficiencia operativa y el menor gasto operativo impulsaron a la utilidad neta de la empresa que en el periodo registró 813 millones de pesos, un alza del 30% en comparación interanual.

“Este desempeño refleja la disciplina operativa de la compañía y su enfoque hacia una administración más eficiente de los recursos luego de una etapa de expansión e inversión en infraestructura”, explicó la empresa presidida por Enrique Yamuni en su reporte financiero.

En el último trimestre de 2021, Megacable anunció una inversión de 2,000 millones de dólares para el crecimiento de su red de fibra óptica para ampliar su presencia nacional en nuevos mercados.

La compañía actualmente está en la etapa final de su plan quinquenal para dar paso a la consolidación de su posición en el mercado de internet fijo, e incluso ya analiza la adquisición de otros jugadores del sector, aunque todavía no define si la operación sería con un operador fijo o móvil.

Megacable se fortalece como proveedor de servicios fijos

Megacable está a punto de desplazar a Televisa como el segundo operador por participación de mercado, después de casi una década en la que la compañía se ha mantenido en esa posición.

La estrategia ya se refleja en sus ventas y en el número de usuarios . De julio a septiembre, los ingresos ascendieron 9,504 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 7%. Mientras que el acumulado de los primeros nueve meses registró 28,191 millones de pesos, un alza de 7%.

El desempeño se atribuye a la expansión de la base de suscriptores, particularmente de internet, y la estabilización de la tasa de desconexión.

En el periodo, Megacable añadió en su vertical de internet y telefonía fija 60,000 y 84,000 suscriptores, respectivamente. El dato implica un incremento de 6%, respecto a las adiciones que reportó en el mismo periodo de 2025.

Publicidad

Sin embargo, el enfoque en la rentabilidad y el cierre de su etapa de expansión se han reflejado en una reducción de las inversiones. Durante el tercer trimestre, Megacable destinó 2,372 millones de pesos a este rubro, equivalentes a 25% de sus ingresos.

Aunque este periodo suele concentrar un mayor nivel de inversión por razones de temporalidad, la compañía reconoció que se trata del monto más bajo para un tercer trimestre desde que inició su fase de expansión.

Los resultados financieros de Megacable muestran una operación que avanza hacia su consolidación en el mercado de telecomunicaciones fijas, uno de los más competidos de la industria.

Sin embargo, el panorama podría cambiar con la adquisición de AT&T México por parte de Televisa, una operación que, de acuerdo con analistas, podría acelerar los ajustes comerciales y las decisiones de inversión entre los competidores del sector, incluido Megacable.

Publicidad

Tags

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad