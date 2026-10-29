Megacable aumenta 30% sus ganancias mientras reduce su planes de inversión en fibra óptica

La empresa explicó que el desempeño positivo estuvo asociado a una moderación en los costos de sus servicios que solo implicaron un crecimiento del 2.3% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Además, los gastos aumentaron 5.8%, por debajo del alza de los ingresos.

La dinámica de la eficiencia operativa y el menor gasto operativo impulsaron a la utilidad neta de la empresa que en el periodo registró 813 millones de pesos, un alza del 30% en comparación interanual.

“Este desempeño refleja la disciplina operativa de la compañía y su enfoque hacia una administración más eficiente de los recursos luego de una etapa de expansión e inversión en infraestructura”, explicó la empresa presidida por Enrique Yamuni en su reporte financiero.

En el último trimestre de 2021, Megacable anunció una inversión de 2,000 millones de dólares para el crecimiento de su red de fibra óptica para ampliar su presencia nacional en nuevos mercados.

La compañía actualmente está en la etapa final de su plan quinquenal para dar paso a la consolidación de su posición en el mercado de internet fijo, e incluso ya analiza la adquisición de otros jugadores del sector, aunque todavía no define si la operación sería con un operador fijo o móvil.

Megacable se fortalece como proveedor de servicios fijos

Megacable está a punto de desplazar a Televisa como el segundo operador por participación de mercado, después de casi una década en la que la compañía se ha mantenido en esa posición.

La estrategia ya se refleja en sus ventas y en el número de usuarios . De julio a septiembre, los ingresos ascendieron 9,504 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 7%. Mientras que el acumulado de los primeros nueve meses registró 28,191 millones de pesos, un alza de 7%.

El desempeño se atribuye a la expansión de la base de suscriptores, particularmente de internet, y la estabilización de la tasa de desconexión.

En el periodo, Megacable añadió en su vertical de internet y telefonía fija 60,000 y 84,000 suscriptores, respectivamente. El dato implica un incremento de 6%, respecto a las adiciones que reportó en el mismo periodo de 2025.