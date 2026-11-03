Banorte pagará más impuestos en 2027 por cambios a la Ley de Ingresos, dice su CEO Marcos Ramírez

Ya tenemos un impacto fiscal que lo vamos a medir bien y presupuestar para el año que viene cuando le sacamos el presupuesto y creemos que a nadie le gustan nuevos impuestos, pero que no va a afectar sustancialmente al grupo financiero. Marcos Ramírez, CEO de Banorte



Información del grupo, reportado a la Bolsa Mexicana de Valores, apuntó que entre enero y septiembre han pagado 17,407 millones de pesos en impuestos, esto representó un aumento anual de 11%.

SAT vigilará deducciones de empresas

Desde el 1 de enero del 2027, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigilará que las empresas no deduzcan más de 96.67% de sus ingresos acumulables y con ello podrán aplicar el 99% de dichas deducciones. No obstante, si superan ese umbral, la deducción máxima será equivalente al 96.67% de los ingresos acumulables.

Lo anterior se trata de un mecanismo de control para que las empresas no reduzcan artificialmente su base gravable y de esa manera paguen menos ISR. También se prevé que la medida combata a empresas factureras. Otro cambio que el Congreso de la Unión aprobó fue el límite a la amortización de pérdidas fiscales sea de 50% de la utilidad fiscal.

Además de aceptar un mayor pago de impuestos en 2027, José Marcos Ramírez Miguel mencionó la carga que representará para los clientes de Banorte el nuevo marco fiscal en materia de ISR.

“Estamos viendo precisamente a qué clientes y a qué segmentos sí les puede afectar, más para acompañarlos en el proceso y ver su capacidad crediticia de cada uno de ellos, dependiendo las nuevas reglas”, acotó.