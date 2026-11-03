Los cambios en las deducciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como las modificaciones en las pérdidas fiscales, aprobadas ya por el Congreso de la Unión , sí tendrán un impacto en las finanzas del Grupo Financiero Banorte con el pago de más impuestos, de acuerdo con su director general, José Marcos Ramírez Miguel.
Banorte pagará más impuestos en 2027 por cambios a la Ley de Ingresos, dice su CEO Marcos Ramírez
Ya tenemos un impacto fiscal que lo vamos a medir bien y presupuestar para el año que viene cuando le sacamos el presupuesto y creemos que a nadie le gustan nuevos impuestos, pero que no va a afectar sustancialmente al grupo financiero.
Información del grupo, reportado a la Bolsa Mexicana de Valores, apuntó que entre enero y septiembre han pagado 17,407 millones de pesos en impuestos, esto representó un aumento anual de 11%.
SAT vigilará deducciones de empresas
Desde el 1 de enero del 2027, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigilará que las empresas no deduzcan más de 96.67% de sus ingresos acumulables y con ello podrán aplicar el 99% de dichas deducciones. No obstante, si superan ese umbral, la deducción máxima será equivalente al 96.67% de los ingresos acumulables.
Lo anterior se trata de un mecanismo de control para que las empresas no reduzcan artificialmente su base gravable y de esa manera paguen menos ISR. También se prevé que la medida combata a empresas factureras. Otro cambio que el Congreso de la Unión aprobó fue el límite a la amortización de pérdidas fiscales sea de 50% de la utilidad fiscal.
Además de aceptar un mayor pago de impuestos en 2027, José Marcos Ramírez Miguel mencionó la carga que representará para los clientes de Banorte el nuevo marco fiscal en materia de ISR.
“Estamos viendo precisamente a qué clientes y a qué segmentos sí les puede afectar, más para acompañarlos en el proceso y ver su capacidad crediticia de cada uno de ellos, dependiendo las nuevas reglas”, acotó.
Banorte optimista con la Ley de Economía Digital
Durante la conferencia de prensa también estuvo presente la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Para el CEO de Banorte el nuevo marco legal es visto con “muy buenos ojos” para la inclusión financiera.
“(La Ley de Economía Digital) Es un paso que tiene que dar el país y que poco a poco nos tenemos que meter a a la inclusión financiera. No creo que vaya a ser muy de golpe, pero todos tenemos que ir apuntando ahí y es un ganar ganar para los que están moviendo el dinero y gana la velocidad con la que se mueve la economía”,dijo.
En este momento solo se espera que la Ley de Economía Digital sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que la Secretaría de Hacienda, en un margen de 15 días, decida cuáles son los sectores clave que solo aceptarán pagos con tarjeta, transferencia o códigos QR.
Crecen las ganancias de Banorte en 20%
Al cierre del tercer trimestre, la captación tradicional de Banorte creció 13% anual con un monto de 1.24 billones de pesos. El saldo de la cartera etapas 1 y 2 se ubicó en 1.33 billones de pesos, un aumento anual de 11%.
En el periodo reportado, la utilidad neta del grupo se ubicó en 15,658 millones de pesos, un aumento anual de 20%.