El dictamen de la LIF fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor a partir del primero de enero del próximo año.

Como parte de los cambios que se hicieron al proyecto del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se aprobó la ampliación a grandes empresas la inscripción al Programa de Regularización Fiscal del SAT para 2027, el cual ofrece la condonación de multas, recargos y costos de operación por créditos fiscales.

Este programa aplica durante este año, pero solo aplica a las empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos. Al respecto, el CCE informó que esta disposición ayudaría a disminuir hasta 50% los créditos fiscales. De acuerdo con información de Hacienda, los grandes contribuyentes tienen créditos fiscales por 1.1 billones de pesos .

Ingresos públicos sumarán 10.64 billones de pesos

El dictamen de la LIF precisa que los ingresos públicos sumarán un total de 10.64 billones de pesos en 2027.

De este monto total; 6.26 billones corresponden a impuestos, que representan el 58.9% del total. Dentro de este rubro se estima una recaudación de 3.29 billones de pesos por concepto de ISR; 1.77 billones por concepto de IVA, y 828,256 millones por IEPS.

Adicional a los ingresos tributarios, la propuesta contempla 702,564 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social, y estima ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros conceptos por 1.46 billones de pesos.

Deuda por 1.48 billones de pesos

En cuanto a los ingresos derivados de financiamientos se prevé un monto de 1.48 billones de pesos.

"Este último componente es particularmente relevante porque permite identificar la participación del financiamiento dentro de los recursos totales estimados para el ejercicio fiscal. Se establecen los montos autorizados de endeudamiento neto y las disposiciones aplicables al Gobierno Federal", comentó el senador, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien preside la Comisión de Hacienda.