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Economía

El Senado aprueba las leyes de Ingresos y Derechos 2027 y las envía al Ejecutivo para su publicación en el DOF

La condonación de multas y recargos del SAT para grandes empresas será factible a partir del primero de enero de 2027, al igual que los incrementos al Derecho de No Residente (DNR) a turistas.
mar 27 octubre 2026 07:55 PM
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Imagen del pleno del Senado, se observan los curules y la integración de la Mesa Directiva.
El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 fue votado en lo general y particular con 74 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones. No fueron aceptadas reservas presentadas por senadores. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro. )

La mayoría del pleno de la Cámara de Senadores avaló en lo general y en lo particular, los dictámenes para la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos, los cuales contienen cambios a partir de 2027 y permitirán la condonación de multas y recargos del Servicios de Administración Tributaria (SAT), además de incrementos para cuotas a turistas.

El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 fue votado en lo general y particular con 74 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones. No fueron aceptadas reservas presentadas por senadores.

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El dictamen de la LIF fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor a partir del primero de enero del próximo año.

Como parte de los cambios que se hicieron al proyecto del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se aprobó la ampliación a grandes empresas la inscripción al Programa de Regularización Fiscal del SAT para 2027, el cual ofrece la condonación de multas, recargos y costos de operación por créditos fiscales.

Este programa aplica durante este año, pero solo aplica a las empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos. Al respecto, el CCE informó que esta disposición ayudaría a disminuir hasta 50% los créditos fiscales. De acuerdo con información de Hacienda, los grandes contribuyentes tienen créditos fiscales por 1.1 billones de pesos .

Ingresos públicos sumarán 10.64 billones de pesos

El dictamen de la LIF precisa que los ingresos públicos sumarán un total de 10.64 billones de pesos en 2027.

De este monto total; 6.26 billones corresponden a impuestos, que representan el 58.9% del total. Dentro de este rubro se estima una recaudación de 3.29 billones de pesos por concepto de ISR; 1.77 billones por concepto de IVA, y 828,256 millones por IEPS.

Adicional a los ingresos tributarios, la propuesta contempla 702,564 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social, y estima ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros conceptos por 1.46 billones de pesos.

Deuda por 1.48 billones de pesos

En cuanto a los ingresos derivados de financiamientos se prevé un monto de 1.48 billones de pesos.

"Este último componente es particularmente relevante porque permite identificar la participación del financiamiento dentro de los recursos totales estimados para el ejercicio fiscal. Se establecen los montos autorizados de endeudamiento neto y las disposiciones aplicables al Gobierno Federal", comentó el senador, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien preside la Comisión de Hacienda.

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El dictamen contempla un límite de endeudamiento interno neto de hasta 1.70 billones de pesos, la cual, es una autorización máxima, explicó el senador, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

"No significa que esa cantidad se contrate necesariamente, tampoco debe confundirse con el costo financiero de la deuda. La deuda pública merece vigilancia y responsabilidad; no podemos comprometer el futuro del país, pero tampoco debemos renunciar a la inversión y a las capacidades que México necesita para seguir creciendo", dijo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Mayores cuotas para turistas

En la parte de Derechos, se aprobó un incremento de 17.8% para el Derecho de No Residente , conocido como DNR, al pasar de 983 pesos a 1,158 pesos.

El dictamen de Derechos fue aprobado en lo general y en lo particular con 78 votos a favor; 34 en contra y cero abstenciones. No se aceptaron reservas presentadas por los senadores, el documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF.

También se avaló un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Y también un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% a los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.

Yunes detalló que también hay actualizaciones para los servicios de de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola; a servicios relacionados con el agua, la sanidad y la protección ambiental. En materia de telecomunicaciones se propone que durante 2027 las cuotas correspondientes al uso de las bandas de frecuencias de 600 y 700 MHz no se sujeten al mecanismo ordinario de actualización inflacionaria con la intención de mantener un tratamiento especial a estas bandas. Por igual, se contemplan adecuaciones a derechos vinculados con la supervisión financiera.

"El principio que sustenta estas modificaciones es que los derechos por servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación", dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Yunes Márquez.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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