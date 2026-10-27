El dictamen contempla un límite de endeudamiento interno neto de hasta 1.70 billones de pesos, la cual, es una autorización máxima, explicó el senador, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
"No significa que esa cantidad se contrate necesariamente, tampoco debe confundirse con el costo financiero de la deuda. La deuda pública merece vigilancia y responsabilidad; no podemos comprometer el futuro del país, pero tampoco debemos renunciar a la inversión y a las capacidades que México necesita para seguir creciendo", dijo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
Mayores cuotas para turistas
En la parte de Derechos, se aprobó un incremento de 17.8% para el Derecho de No Residente , conocido como DNR, al pasar de 983 pesos a 1,158 pesos.
El dictamen de Derechos fue aprobado en lo general y en lo particular con 78 votos a favor; 34 en contra y cero abstenciones. No se aceptaron reservas presentadas por los senadores, el documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF.
También se avaló un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Y también un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% a los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.
Yunes detalló que también hay actualizaciones para los servicios de de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola; a servicios relacionados con el agua, la sanidad y la protección ambiental. En materia de telecomunicaciones se propone que durante 2027 las cuotas correspondientes al uso de las bandas de frecuencias de 600 y 700 MHz no se sujeten al mecanismo ordinario de actualización inflacionaria con la intención de mantener un tratamiento especial a estas bandas. Por igual, se contemplan adecuaciones a derechos vinculados con la supervisión financiera.
"El principio que sustenta estas modificaciones es que los derechos por servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación", dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Yunes Márquez.