De acuerdo con la encuesta, también incrementó el optimismo sobre la situación económica. Quienes consideran que la economía del país está mejor que hace un año pasaron de 46% en septiembre, a 64% en octubre. En tanto, el porcentaje de especialistas que cree que el clima de negocio mejorará en los próximos meses aumentó de 39% a 44%, y quienes consideran que es un mal momento para realizar inversiones cayó de 46% a 39%.

No obstante, hay factores que pueden obstaculizar el crecimiento económico. Si bien, la gobernanza se mantiene como el rubro con mayor porcentaje de respuestas con el 38%, las condiciones externas repuntaron con fuerza como factor de riesgo, pasando a representar 21% en septiembre, a 33% en octubre.

A nivel individual, los mayores obstáculos señalados fueron, política sobre comercio exterior , problemas de inseguridad púbica, ausencia de cambio estructural, e inestabilidad política internacional.

Mayor depreciación

La encuesta levantada entre 40 grupos de análisis, refiere que los analistas ajustaron al alza el tipo de cambio peso-dólar, con una media de 17.57 pesos a 18.25 pesos para el cierre de 2026. Mientras para 2027 se ajustó de 18.11 pesos a 18.58 pesos por dólar.

Las proyecciones para la inflación general para el cierre de año permanecieron estables, con una expectativa media de 3.85% a 3.83% para 2026, y también de 3.85% a 3.83% para el cierre de 2027.