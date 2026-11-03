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Economía

Economía de México crecerá más en 2026 y 2027, dice encuesta de Banxico

En octubre incrementó el optimismo sobre la situación económica del país. Sobre el tipo de cambio, especialistas consultados por el banco central estiman una paridad de18.25 pesos por dólar para el cierre de año.
mar 03 noviembre 2026 03:08 PM
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Foto de la fachada de las oficinas de Banco de México, ubicadas en la calle de 5 de mayo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
Para 2027, el promedio de los pronósticos de los economistas pasó de 1.77% a 1.86%, detalló el órgano autónomo. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.)

La economía de México crecerá más, de acuerdo a la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de octubre de Banco de México. La expectativa de crecimiento para 2026 subió de 1.40% en septiembre a 1.61% en octubre.

Para 2027, el promedio de los pronósticos de los economistas para el PIB pasó de 1.77% a 1.86%, de acuerdo con el banco central.

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De acuerdo con la encuesta, también incrementó el optimismo sobre la situación económica. Quienes consideran que la economía del país está mejor que hace un año pasaron de 46% en septiembre, a 64% en octubre. En tanto, el porcentaje de especialistas que cree que el clima de negocio mejorará en los próximos meses aumentó de 39% a 44%, y quienes consideran que es un mal momento para realizar inversiones cayó de 46% a 39%.

No obstante, hay factores que pueden obstaculizar el crecimiento económico. Si bien, la gobernanza se mantiene como el rubro con mayor porcentaje de respuestas con el 38%, las condiciones externas repuntaron con fuerza como factor de riesgo, pasando a representar 21% en septiembre, a 33% en octubre.

A nivel individual, los mayores obstáculos señalados fueron, política sobre comercio exterior , problemas de inseguridad púbica, ausencia de cambio estructural, e inestabilidad política internacional.

Mayor depreciación

La encuesta levantada entre 40 grupos de análisis, refiere que los analistas ajustaron al alza el tipo de cambio peso-dólar, con una media de 17.57 pesos a 18.25 pesos para el cierre de 2026. Mientras para 2027 se ajustó de 18.11 pesos a 18.58 pesos por dólar.

Las proyecciones para la inflación general para el cierre de año permanecieron estables, con una expectativa media de 3.85% a 3.83% para 2026, y también de 3.85% a 3.83% para el cierre de 2027.

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Tags

SPEI Inflación Producto Interno Bruto (PIB)

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