Monterrey. México apunta a un cierre exportador más alto de lo que el sector privado anticipaba hace unos meses. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) prevé que las ventas del país al extranjero superen los 800,000 millones de dólares en 2026, frente a los 730,000 millones que estimó en julio .
Comce eleva proyección para 2026; el boom exportador de México apunta a más de 800,000 mdd
Durante el 32 Congreso de Comercio Exterior, en Monterrey, Sergio Contreras Pérez, presidente del organismo, anticipó un crecimiento anual de 30%, de acuerdo con su proyección a partir del desempeño hasta septiembre. Como referencia, señaló que las exportaciones alcanzaron 665,000 millones de dólares en 2025.
La exportación mexicana es una realidad consolidada. No es un fenómeno circunstancial
Contreras también anticipó importaciones cercanas a 800,000 millones de dólares, con lo cual el intercambio comercial de México con el exterior rondaría los 1.6 billones de dólares este año.
Destacó que 92% de las exportaciones mexicanas corresponde a manufacturas, una composición que atribuyó a la capacidad industrial del país y a su participación en cadenas internacionales de producción.
Para el presidente del Comce, esa posición responde a décadas de inversión, apertura comercial y desarrollo empresarial, además de la capacidad de las empresas y los trabajadores para atender los mercados más exigentes.
“Nuestra posición como potencia manufacturera y comercial no es producto de la casualidad”, afirmó.
Sin embargo, el aumento de las ventas al extranjero plantea una tarea pendiente para la industria nacional.
Más proveedores nacionales
“Pero no basta con exportar más”, advirtió Contreras. El siguiente paso, planteó, consiste en elevar el valor agregado de los productos que México vende al mundo y traducir ese desempeño en mayores oportunidades para la economía nacional.
Para cumplir con esta tarea llamó a acercar a las empresas exportadoras con los proveedores mexicanos, incorporar a más pequeñas y medianas empresas y fortalecer las cadenas de suministro.
El objetivo es que cada nueva inversión amplíe las oportunidades para las compañías del país, favorezca la incorporación de tecnología y genere mejores empleos, además de elevar el contenido nacional de la producción.
Nuevo León, señaló, representa uno de los principales motores industriales desde los cuales México puede avanzar en esa integración.
La IA impulsa las exportaciones de servidores
Entre las oportunidades de crecimiento, Contreras destacó la demanda de equipos para la infraestructura de inteligencia artificial . De acuerdo con las cifras que presentó, las exportaciones mexicanas de servidores informáticos superaron los 83,000 millones de dólares, con un crecimiento de 90%.
El presidente del Comce vinculó ese desempeño con la expansión de la infraestructura que requiere la inteligencia artificial y con la capacidad de la manufactura mexicana para responder a nuevas necesidades del mercado.
También mencionó a los semiconductores y los centros de datos entre las industrias que transforman la economía mundial y abren oportunidades para el país. Aprovechar esa demanda requiere condiciones adicionales a la ubicación geográfica y la base industrial de México. “Necesitamos infraestructuras, energía, competitividad, talento especializado e innovación para aprovechar totalmente estas oportunidades”, expresó.
Los aranceles no detienen exportaciones
El optimismo exportador del Comce convive con las afectaciones que Contreras reconoció en las industrias del acero, el aluminio y los automóviles por los aranceles.
Pese a esos impactos, sostuvo que México paga, en promedio, menos aranceles que otros países, seguido de Canadá. Destacó también la red de acuerdos comerciales de México como una plataforma para aprovechar nuevas oportunidades de negocio.
En ese escenario, mencionó la revisión del T-MEC y la ampliación del acuerdo con la Unión Europea como parte de las vías para fortalecer los vínculos económicos con el exterior. Con Italia como país invitado al congreso, Contreras expresó su expectativa de abrir oportunidades de inversión, colaboración y negocios entre empresas de ambas naciones.
La apuesta del organismo es que la fortaleza exportadora se traduzca en una mayor participación de empresas mexicanas, más tecnología y mejores empleos dentro del país.