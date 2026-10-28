Comce eleva proyección para 2026; el boom exportador de México apunta a más de 800,000 mdd

Durante el 32 Congreso de Comercio Exterior, en Monterrey, Sergio Contreras Pérez, presidente del organismo, anticipó un crecimiento anual de 30%, de acuerdo con su proyección a partir del desempeño hasta septiembre. Como referencia, señaló que las exportaciones alcanzaron 665,000 millones de dólares en 2025.

La exportación mexicana es una realidad consolidada. No es un fenómeno circunstancial

Contreras también anticipó importaciones cercanas a 800,000 millones de dólares, con lo cual el intercambio comercial de México con el exterior rondaría los 1.6 billones de dólares este año.

Destacó que 92% de las exportaciones mexicanas corresponde a manufacturas, una composición que atribuyó a la capacidad industrial del país y a su participación en cadenas internacionales de producción.

Para el presidente del Comce, esa posición responde a décadas de inversión, apertura comercial y desarrollo empresarial, además de la capacidad de las empresas y los trabajadores para atender los mercados más exigentes.

“Nuestra posición como potencia manufacturera y comercial no es producto de la casualidad”, afirmó.

Sin embargo, el aumento de las ventas al extranjero plantea una tarea pendiente para la industria nacional.

Más proveedores nacionales

“Pero no basta con exportar más”, advirtió Contreras. El siguiente paso, planteó, consiste en elevar el valor agregado de los productos que México vende al mundo y traducir ese desempeño en mayores oportunidades para la economía nacional.

Para cumplir con esta tarea llamó a acercar a las empresas exportadoras con los proveedores mexicanos, incorporar a más pequeñas y medianas empresas y fortalecer las cadenas de suministro.

El objetivo es que cada nueva inversión amplíe las oportunidades para las compañías del país, favorezca la incorporación de tecnología y genere mejores empleos, además de elevar el contenido nacional de la producción.

Nuevo León, señaló, representa uno de los principales motores industriales desde los cuales México puede avanzar en esa integración.