La certidumbre jurídica
Margarita Ríos Farjat, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exjefa del SAT, situó la protección jurídica como una condición para aprovechar el talento, las universidades y la infraestructura de la región.
“Todo eso se convierte en nada si al final tú no tienes cómo hacer valer inversiones, acuerdos, tratados, tus contratos mismos”, afirmó.
La exministra advirtió sobre la incertidumbre que provocan los cambios institucionales y regulatorios. También pidió mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para que las empresas conozcan los requisitos que deben cumplir y eviten sanciones por obligaciones que desconocían.
Su cuestionamiento alcanzó la competencia por atraer capital mediante incentivos fiscales y subsidios. Planteó revisar cuánto cuestan esos apoyos, quién los paga y qué condiciones existen para que la inversión permanezca. El acompañamiento a las empresas, señaló, debe continuar después del anuncio de su llegada.
La infraestructura necesita proyectos y financiamiento
Luis de la Fuente, director general adjunto de Multiva, afirmó que persiste el interés por invertir en el norte, debido a su escala industrial, vocación exportadora y oportunidades de crecimiento. Para sostenerlo, consideró indispensable anticipar la infraestructura a la demanda.
“El gobierno no va a poder solo invertir esas cantidades de recursos y lo vamos a tener que hacer en conjunto”, expresó.
El directivo valoró favorablemente los esquemas de inversión mixta y explicó que la banca puede participar con crédito y en la estructuración y seguimiento de proyectos. Para obtener financiamiento, estos requieren demanda identificada, promotores con capacidad de ejecución, recursos suficientes y viabilidad social y ambiental.
De la Fuente propuso acelerar la inversión en energía, agua y movilidad, además de formar talento para industrias más sofisticadas. Gallego añadió otra tarea: fortalecer la proveeduría nacional, de modo que la experiencia manufacturera acumulada permita a más empresas mexicanas participar en las cadenas de suministro.