La experiencia industrial enfrenta nuevas limitaciones

María Elena Gallego, presidenta y CEO de Grupo Collectron International Management, destacó que la industria maquiladora acumula seis décadas en México y experiencia en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico. A ello sumó generaciones de ingenieros y técnicos que constituyen una de las principales fortalezas del país.

Sin embargo, advirtió que esas capacidades conviven con obstáculos para concretar inversiones. Entre ellos mencionó la pérdida de facilidades para la operación maquiladora, las dificultades para obtener permisos y el impacto de los aranceles sobre las materias primas.

“Hemos perdido mucha competitividad”, afirmó Gallego, quien señaló a Uruguay, Paraguay y República Dominicana como países que replican beneficios que México ofrecía a la industria.

La falta de electricidad también aparece en las conversaciones con potenciales inversionistas, pues Gallego describió casos en los que una empresa identifica una ubicación, pero no encuentra la capacidad eléctrica que necesita. Su planteamiento muestra la distancia entre atraer el interés de una compañía y ofrecerle las condiciones para producir.

La energía ya representa un obstáculo

Ricardo Whaley, Head of Energy & Commodity Management and Renewable Energy Solutions de Enel, dijo que la relocalización industrial y los centros de datos requieren capacidad adicional de generación, además de inversiones para reforzar las redes de transmisión y distribución.

“Ya es un obstáculo en algunas regiones del país, entonces hay que resolverlo”, sostuvo sobre la disponibilidad de energía.

El norte cuenta con recursos solares y eólicos, así como acceso al gas natural estadounidense. Aprovecharlos exige ampliar la infraestructura y coordinar la participación pública y privada. En su diagnóstico, resolver el rezago tomará tiempo, por lo que también hacen falta alternativas de corto plazo, como el autoconsumo y un uso más eficiente de la electricidad.

Las renovables ofrecen una posibilidad de incorporar capacidad en plazos menores a los de otras tecnologías, explicó. Aun así, se necesitan redes que permitan llevar esa energía a los centros de consumo.