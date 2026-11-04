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Economía

El norte de México atrae inversión, pero necesita preparar dónde recibirla, dicen especialistas

La región conserva talento y experiencia industrial, pero la energía, la infraestructura y la certeza jurídica condicionan su crecimiento, señalaron los panelistas del Summit Norte de Expansión.
mié 04 noviembre 2026 06:02 PM
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Margarita Ríos Farjat, Luis de la Fuente, Ricardo Whaley y María Elena Gallego participan en un panel del Summit Norte de Expansión, en Monterrey, Nuevo León, sobre inversión, infraestructura energética y certeza jurídica.
Especialistas reunidos en el Summit Norte de Expansión analizaron las condiciones que necesitan las empresas para instalarse y crecer en la región. (Expansión)

El norte de México tiene experiencia manufacturera, talento y una frontera con el principal mercado de sus exportaciones. Esas ventajas mantienen el interés de los inversionistas, pero instalar una empresa exige algo más que una ubicación atractiva. La disponibilidad de electricidad, agua y transporte, así como la posibilidad de proteger contratos, pesan sobre las decisiones de nuevos proyectos.

Durante el Summit Norte de Expansión , en Monterrey, Nuevo León, representantes de la industria, la banca, el sector energético y el ámbito jurídico expusieron las condiciones que necesita la región para sostener su atractivo. Sus diagnósticos apuntan a una tarea que empieza antes de recibir capital y continúa después de que las empresas abren sus puertas.

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La experiencia industrial enfrenta nuevas limitaciones

María Elena Gallego, presidenta y CEO de Grupo Collectron International Management, destacó que la industria maquiladora acumula seis décadas en México y experiencia en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico. A ello sumó generaciones de ingenieros y técnicos que constituyen una de las principales fortalezas del país.

Sin embargo, advirtió que esas capacidades conviven con obstáculos para concretar inversiones. Entre ellos mencionó la pérdida de facilidades para la operación maquiladora, las dificultades para obtener permisos y el impacto de los aranceles sobre las materias primas.

“Hemos perdido mucha competitividad”, afirmó Gallego, quien señaló a Uruguay, Paraguay y República Dominicana como países que replican beneficios que México ofrecía a la industria.

La falta de electricidad también aparece en las conversaciones con potenciales inversionistas, pues Gallego describió casos en los que una empresa identifica una ubicación, pero no encuentra la capacidad eléctrica que necesita. Su planteamiento muestra la distancia entre atraer el interés de una compañía y ofrecerle las condiciones para producir.

La energía ya representa un obstáculo

Ricardo Whaley, Head of Energy & Commodity Management and Renewable Energy Solutions de Enel, dijo que la relocalización industrial y los centros de datos requieren capacidad adicional de generación, además de inversiones para reforzar las redes de transmisión y distribución.

“Ya es un obstáculo en algunas regiones del país, entonces hay que resolverlo”, sostuvo sobre la disponibilidad de energía.

El norte cuenta con recursos solares y eólicos, así como acceso al gas natural estadounidense. Aprovecharlos exige ampliar la infraestructura y coordinar la participación pública y privada. En su diagnóstico, resolver el rezago tomará tiempo, por lo que también hacen falta alternativas de corto plazo, como el autoconsumo y un uso más eficiente de la electricidad.

Las renovables ofrecen una posibilidad de incorporar capacidad en plazos menores a los de otras tecnologías, explicó. Aun así, se necesitan redes que permitan llevar esa energía a los centros de consumo.

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La certidumbre jurídica

Margarita Ríos Farjat, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exjefa del SAT, situó la protección jurídica como una condición para aprovechar el talento, las universidades y la infraestructura de la región.

“Todo eso se convierte en nada si al final tú no tienes cómo hacer valer inversiones, acuerdos, tratados, tus contratos mismos”, afirmó.

La exministra advirtió sobre la incertidumbre que provocan los cambios institucionales y regulatorios. También pidió mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para que las empresas conozcan los requisitos que deben cumplir y eviten sanciones por obligaciones que desconocían.

Su cuestionamiento alcanzó la competencia por atraer capital mediante incentivos fiscales y subsidios. Planteó revisar cuánto cuestan esos apoyos, quién los paga y qué condiciones existen para que la inversión permanezca. El acompañamiento a las empresas, señaló, debe continuar después del anuncio de su llegada.

La infraestructura necesita proyectos y financiamiento

Luis de la Fuente, director general adjunto de Multiva, afirmó que persiste el interés por invertir en el norte, debido a su escala industrial, vocación exportadora y oportunidades de crecimiento. Para sostenerlo, consideró indispensable anticipar la infraestructura a la demanda.

“El gobierno no va a poder solo invertir esas cantidades de recursos y lo vamos a tener que hacer en conjunto”, expresó.

El directivo valoró favorablemente los esquemas de inversión mixta y explicó que la banca puede participar con crédito y en la estructuración y seguimiento de proyectos. Para obtener financiamiento, estos requieren demanda identificada, promotores con capacidad de ejecución, recursos suficientes y viabilidad social y ambiental.

De la Fuente propuso acelerar la inversión en energía, agua y movilidad, además de formar talento para industrias más sofisticadas. Gallego añadió otra tarea: fortalecer la proveeduría nacional, de modo que la experiencia manufacturera acumulada permita a más empresas mexicanas participar en las cadenas de suministro.

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