De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 87% de los créditos corresponde a personas morales. El sector de servicios profesionales es el que registra más adeudos por persona física sin actividad empresarial con 118,947 millones de pesos.



Los contribuyentes de estos sectores se verían mayormente favorecidos por el Programa de Regularización Fiscal del SAT que continuará en 2027 y que ofrecerá descuentos de hasta 100% a multas, recargos y gastos de ejecución por créditos fiscales, para quienes se pongan al tanto en el pago de sus impuestos. El cambio para la edición 2027 es que este Programa será accesible para las empresas de todos los ingresos, y sin el tope de 300 millones de pesos como aplica hasta este 2026.

“Al quitar este límite, el Programa se hace extensivo también para grandes contribuyentes (…) este va a ser un mecanismo extraordinario de operación de cartera, y sin tener que generar otro tipo de acciones de cobranza o de programas de fiscalización. Además al ser un programa de carácter anual, significa que esto se va a materializar en un año”, explicó Roberto Colín Mosqueda, vocero y coordinador de redes sociales de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México.

Lo anterior, en un contexto en el que el sector público debe dinamizar la generación de ingresos , y hacer más eficiente el gasto a mediano plazo, tras el objetivo de que el gasto público dependa menos de la deuda.

Este programa de regularización puede tener sentido si se concibe como una medida para ordenar cuentas y depurar litigios pendientes antes de emprender una reforma más profunda, consideró el especialista en finanzas públicas, Héctor Villarreal, en el episodio Condonación fiscal: ¿Mejora a la recaudación o premio al incumplimiento? del podcast Cuéntame de Economía.

¿Por qué han crecido tanto los créditos fiscales?

El total de los créditos, al cierre de septiembre fue histórico al reportar 3.3 billones de pesos; 4.6 veces más que los saldos reportados al cierre de 2019.