Crisis en Paraguay podría afectar confianza de inversionistas en el corto plazo, dice S&P

La transición podría retrasar el ajuste fiscal en Paraguay

El cambio de gobierno podría ralentizar la corrección de las finanzas públicas. Paraguay ya había presentado en agosto una nueva meta fiscal para incorporar obligaciones pendientes con proveedores y aplazó hasta 2028 el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

S&P advirtió que la dinámica política plantea riesgos para la capacidad del gobierno de contener el gasto. A ello podría sumarse un costo fiscal por la atención de los depósitos no cubiertos en Ueno Bank, entre los que se encuentran fondos del sector público.

Pese a estas presiones, la calificadora considera inicialmente que la desviación frente a su escenario fiscal sería limitada y que la carga de deuda se mantendría moderada, por debajo de la de la mayoría de los países con los que compara a Paraguay.

En el sistema bancario, la firma no prevé que los acontecimientos deriven en debilidades crediticias generalizadas y espera que el impacto sobre la confianza de los depositantes permanezca contenido.

Recordó que aproximadamente el 97% de los depositantes en Ueno Bank se beneficiaría de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. La devolución de los ahorros cubiertos comenzó después de que el Congreso aprobara legislación para acelerar el proceso.

S&P continuará evaluando las consecuencias de la crisis. Un aumento de la incertidumbre política o un deterioro de la confianza en las instituciones sería negativo para su evaluación si afecta significativamente las expectativas de crecimiento y debilita la posición fiscal, externa o monetaria del país.

