La crisis política en Paraguay podría afectar la confianza de los inversionistas en el corto plazo, advirtió S&P Global Ratings, aunque no anticipa consecuencias inmediatas para la calificación del país y mantiene sus expectativas de crecimiento económico.
S&P espera que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la presidencia cuando concluya formalmente el juicio político y permanezca en el cargo hasta agosto de 2028, cuando termina el mandato del actual gobierno.
Crisis en Paraguay podría afectar confianza de inversionistas en el corto plazo, dice S&P
La crisis política en Paraguay podría afectar la confianza de los inversionistas en el corto plazo, advirtió S&P Global Ratings, aunque no anticipa consecuencias inmediatas para la calificación del país y mantiene sus expectativas de crecimiento económico.
“Si bien los acontecimientos recientes podrían afectar la confianza de los inversionistas en el corto plazo, consideramos que el crecimiento económico seguirá siendo resiliente”, señaló la calificadora.
La firma proyecta un crecimiento del producto interno bruto paraguayo de 4.8% para 2026 y de 3.5% para 2027 y 2028. Su escenario considera que la administración de Alliana mantendrá un enfoque pragmático en la conducción económica.
La calificación de Paraguay, de BBB- con perspectiva estable, incorpora instituciones políticas en evolución, contrapesos limitados y una gobernanza comparativamente débil. Sin embargo, S&P considera que existe un amplio consenso sobre la dirección macroeconómica, que ha contribuido a dar previsibilidad a las políticas y a fortalecer el crecimiento.
La transición podría retrasar el ajuste fiscal en Paraguay
El cambio de gobierno podría ralentizar la corrección de las finanzas públicas. Paraguay ya había presentado en agosto una nueva meta fiscal para incorporar obligaciones pendientes con proveedores y aplazó hasta 2028 el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
S&P advirtió que la dinámica política plantea riesgos para la capacidad del gobierno de contener el gasto. A ello podría sumarse un costo fiscal por la atención de los depósitos no cubiertos en Ueno Bank, entre los que se encuentran fondos del sector público.
Pese a estas presiones, la calificadora considera inicialmente que la desviación frente a su escenario fiscal sería limitada y que la carga de deuda se mantendría moderada, por debajo de la de la mayoría de los países con los que compara a Paraguay.
En el sistema bancario, la firma no prevé que los acontecimientos deriven en debilidades crediticias generalizadas y espera que el impacto sobre la confianza de los depositantes permanezca contenido.
Recordó que aproximadamente el 97% de los depositantes en Ueno Bank se beneficiaría de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. La devolución de los ahorros cubiertos comenzó después de que el Congreso aprobara legislación para acelerar el proceso.
S&P continuará evaluando las consecuencias de la crisis. Un aumento de la incertidumbre política o un deterioro de la confianza en las instituciones sería negativo para su evaluación si afecta significativamente las expectativas de crecimiento y debilita la posición fiscal, externa o monetaria del país.