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Economía

Hacienda sube IEPS a gasolinas, mientras la cuota cero del diésel va por su novena semana consecutiva

Para la semana del 7 al 13 de noviembre, la gasolina Magna tendrá una cuota de 4.96 pesos por litro, mientras en la Premium subió a 4.27 pesos por litro.
vie 06 noviembre 2026 06:17 PM
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Imagen de una estación de servicio de combustibles en México.
Las cuotas para las gasolinas Magna y Premium suben para la semana del 7 al 13 de noviembre. (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro. )

Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo sus apoyos fiscales para las gasolinas Magna y Premium, mientras el litro de diésel va por su novena semana con cuota cero por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Para la semana del 7 al 13 de noviembre, la cuota IEPS para la gasolina Magna será de 4.96 pesos, lo que representa un incremento de 1.18 pesos con respecto a la que aplicó esta semana que termina el viernes seis de noviembre. Esto por un subsidio de 1.74 pesos correspondientes al 26.01%.

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La cuota máxima que se puede cobrar a la gasolina Magna este año es de 6.70 pesos.

Cuota IEPS de 4.27 pesos para la Premium

Mientras, la cuota para el litro de gasolina Premium será de 4.27 pesos, cuando la que aplica hasta hoy viernes es de 3.09 pesos pesos por litro.

La cuota máxima que se puede cobrar a la gasolina Magna este año es de 5.65 pesos por litro.

Cuota cero para diésel

Hacienda detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la cuota cero IEPS al diésel, va por su novena semana consecutiva, por un estímulo fiscal de 100%, por lo que no se cobrarán 7.36 pesos por litro por el impuesto IEPS.

Además, otorgará un estímulo complementario de 1.59 pesos. Los apoyos totales que tendrá este combustible suman 8.96 pesos por litro.

Haciena facilita el trabajo a Banxico

La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, ajusta cada semana las cuotas IEPS a combustibles, el objetivo cuando las reduce es evitar alzas abruptas en sus precios, por mayores precios en el mercado internacional. Cuando las ajusta a la baja es porque los precios internacionales bajan o se mantienen, y así puede recaudar dinero por este impuesto. Esto tiene sus efectos en la inflación general.

"Los estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel han absorbido parte del choque externo, manteniendo la variación anual de los energéticos mexicanos cercana a cero, mientras que en Estados Unidos ronda 20%. Esto reduce la presión sobre la inflación general y da al banco central mayor margen para evitar un endurecimiento monetario adicional", explicó Ramsé Gutiérrez, Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton.

Ayer, el banco central mexicano redujo la tasa de interés de referencia de 6.50% a 6.25%.

El especialista consideró que ahora el foco de presión es el diésel. "La escasez global de productos refinados, asociada a las disrupciones de oferta desde Medio Oriente y Rusia, ha mantenido elevados sus precios y explica que el mayo resfuerzo fiscal se concentre en este combustible. Así, Hacienda ha absorbido una parte del ajuste que, de otro modo, recaería en precios al consumidor y podría exigir una postura más restrictiva de Banxico", consideró.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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