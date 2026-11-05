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Ley de economía digital: los riesgos que enfrentarán los usuarios con más pagos con QR y transferencias

La entrada en vigor de la Ley de Economía Digital busca disminuir el uso del efectivo en el país. El uso de medios de pago electrónicos conlleva mayor precaución para evitar fraudes o errores en transacciones cotidianas
jue 05 noviembre 2026 01:02 PM
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Una persona realiza un pago electrónico desde su teléfono en una terminal punto de venta en un comercio.
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de La Ley de Economía Digital, se tienen 15 días para que Hacienda señale los sectores estratégicos donde comenzará a reducir el uso del efectivo en México. (iStock)

La expansión de los pagos mediante códigos QR y transferencias electrónicas en México plantea riesgos para los usuarios, desde fraudes que permiten desviar recursos hacia cuentas de delincuentes hasta el robo de información bancaria y operaciones que no son reconocidas por los titulares.

La publicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), abre una nueva etapa para el uso de estos medios de pago en el país, ante lo cual, los usuarios deben aumentar medidas de prevención para evitar contratiempos en sus transacciones.

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Los riesgos asociados a estas operaciones ya han sido identificados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que ha emitido alertas sobre distintas modalidades de fraude electrónico.

Uno de ellos se encuentra en los pagos mediante códigos QR, utilizados para realizar operaciones desde teléfonos móviles sin necesidad de utilizar efectivo o tarjetas bancarias.

De acuerdo con la Condusef, los delincuentes pueden sustituir los códigos QR originales de los establecimientos por otros que dirigen los pagos hacia cuentas distintas a las del comercio.

Esta modalidad consiste en colocar una etiqueta con un código fraudulento sobre el original, de manera que el consumidor puede realizar una operación sin identificar que el dinero será enviado a un destinatario diferente.

El organismo también advierte sobre códigos que redirigen a páginas falsas diseñadas para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal.

En su publicación Códigos QR, difundida en enero de 2025, la Condusef identificó tres modalidades de fraude: la redirección a sitios falsos, la sustitución de códigos originales y el uso de códigos manipulados para inducir operaciones distintas a las esperadas.

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Transferencias electrónicas, otro riesgo para los usuarios

Las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) también presentan riesgos relacionados con errores en los datos del destinatario y engaños que buscan obtener recursos mediante operaciones autorizadas por las propias víctimas.

La Condusef ha advertido que los delincuentes pueden utilizar anuncios falsos de empresas conocidas para ofrecer productos y solicitar transferencias a cuentas que aparentemente pertenecen a esos negocios.

En estos casos, los defraudadores aprovechan la identidad de una empresa para convencer a los consumidores de realizar pagos anticipados, aunque los recursos terminan en cuentas utilizadas para cometer el fraude.

Otro problema ocurre cuando el usuario captura incorrectamente la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el monto de una transferencia.

La Condusef explica que el nombre del beneficiario no funciona como identificador para procesar una transferencia SPEI, por lo que recomienda verificar los datos de la cuenta antes de autorizar cualquier operación.

También señala la importancia de conservar los comprobantes de pago, debido a que pueden utilizarse para solicitar aclaraciones ante las instituciones financieras.

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Fraudes con aplicaciones y robo de información bancaria

A los riesgos relacionados con los códigos QR y las transferencias se suma el uso de programas maliciosos que permiten a los delincuentes acceder a información financiera almacenada en dispositivos móviles.

En una alerta emitida junto con la Asociación de Bancos de México (ABM), la Condusef advirtió que estos programas, conocidos como malware, pueden infiltrarse en teléfonos celulares para obtener contraseñas, interceptar códigos de verificación e incluso tomar el control de los equipos.

Con esta información, los delincuentes pueden intentar realizar operaciones bancarias no autorizadas o manipular transferencias electrónicas.

El organismo explicó que los fraudes no necesariamente comienzan dentro de las aplicaciones bancarias, sino mediante enlaces fraudulentos, mensajes inesperados o programas descargados desde sitios que no son oficiales.

Ante estos riesgos, ambas instituciones recomendaron mantener actualizados los dispositivos, evitar instalar aplicaciones de origen desconocido y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad.

¿Qué hacer si falla una transferencia o eres víctima de fraude?

Los usuarios que realizan transferencias electrónicas también pueden enfrentar problemas cuando los recursos no llegan a la cuenta del destinatario o cuando existen diferencias entre el estado de una operación y el dinero efectivamente recibido.

El Banco de México dispone del Módulo de Información del SPEI, mediante el cual los usuarios pueden consultar el estado de una transferencia utilizando datos como la fecha de operación, la clave de rastreo y las instituciones financieras participantes.

Cuando una transferencia aparece como liquidada, significa que el SPEI procesó la operación y notificó al banco receptor. Si los recursos no están disponibles en la cuenta beneficiaria, el usuario puede solicitar una aclaración a esa institución.

Banxico también señala que las transferencias liquidadas y acreditadas son irrevocables, por lo que enviar recursos a una cuenta equivocada no garantiza que puedan recuperarse.

En caso de una operación no reconocida, un pago que no se refleja o un problema con la institución financiera, la Condusef recomienda presentar primero una reclamación ante el banco y obtener un folio de aclaración.

Si la respuesta no es satisfactoria, los usuarios pueden acudir a la Condusef para solicitar orientación o presentar una queja. La institución cuenta con mecanismos de atención a través de su portal electrónico y sus unidades de atención.

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