Ley de economía digital: los riesgos que enfrentarán los usuarios con más pagos con QR y transferencias

Los riesgos asociados a estas operaciones ya han sido identificados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que ha emitido alertas sobre distintas modalidades de fraude electrónico.

Uno de ellos se encuentra en los pagos mediante códigos QR, utilizados para realizar operaciones desde teléfonos móviles sin necesidad de utilizar efectivo o tarjetas bancarias.

De acuerdo con la Condusef, los delincuentes pueden sustituir los códigos QR originales de los establecimientos por otros que dirigen los pagos hacia cuentas distintas a las del comercio.

Esta modalidad consiste en colocar una etiqueta con un código fraudulento sobre el original, de manera que el consumidor puede realizar una operación sin identificar que el dinero será enviado a un destinatario diferente.

El organismo también advierte sobre códigos que redirigen a páginas falsas diseñadas para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal.

En su publicación Códigos QR, difundida en enero de 2025, la Condusef identificó tres modalidades de fraude: la redirección a sitios falsos, la sustitución de códigos originales y el uso de códigos manipulados para inducir operaciones distintas a las esperadas.