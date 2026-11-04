Así, la Secretaría de Hacienda tendrá un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores estratégicos y actividades económicas en los que los pagos digitales y electrónicos podrán establecerse como la única forma de pago, de acuerdo con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

La legislación, publicada el 4 de noviembre en la edición vespertina Diario Oficial de la Federación (DOF), establece medidas para promover el uso de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, códigos QR y tecnologías de comunicación de campo cercano (NFC) en operaciones comerciales y servicios públicos.

Una vez que Hacienda determine los sectores y actividades correspondientes, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones que establecerán las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos digitales como única modalidad.

Estas disposiciones también deberán definir los mecanismos y plazos para la transición gradual del uso de efectivo hacia medios electrónicos, de acuerdo con las características de cada sector.

La ley contempla que, cuando se presenten contingencias que impidan recibir pagos digitales, se permitirá utilizar efectivo o cheques. Sin embargo, estas situaciones no podrán emplearse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones establecidas.

La legislación también señala que las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en trámites y servicios.

En el caso de los proveedores de bienes y servicios, podrán implementar estos mecanismos conforme a las disposiciones de la ley y la regulación que emitan las autoridades correspondientes.

Apuestan por CURP Digital y pagos con QR

La nueva legislación también establece que la CURP Digital podrá utilizarse como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros a través de medios electrónicos.

Los usuarios podrán elegir entre utilizar este documento o cualquier otro mecanismo de identificación oficial autorizado para contratar productos y servicios financieros.

Asimismo, las instituciones financieras deberán aceptar el Expediente Digital Ciudadano como mecanismo para consultar documentos e información de los usuarios, cuando estos lo soliciten.

Los documentos contenidos en dicho expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos emitidos conforme a la legislación vigente.

Por otra parte, el Banco de México podrá emitir disposiciones para homologar la experiencia de uso de las aplicaciones de servicios financieros, implementar herramientas que faciliten las transferencias electrónicas y regular los niveles de operación de las cuentas de depósito.

También podrá emitir disposiciones, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que las entidades que ofrecen servicios de recepción de pagos mediante terminales punto de venta permitan aceptar operaciones con códigos QR que cumplan las especificaciones técnicas establecidas por el banco central.

Las instituciones financieras deberán promover la inclusión financiera, difundir sus productos y servicios, así como facilitar el otorgamiento de créditos, préstamos y financiamiento mediante canales digitales.

La ley también contempla que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrolle soluciones tecnológicas para facilitar trámites relacionados con la actividad económica, entre ellas la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

La legislación entrará en vigor el 5 de noviembre de 2026 y establece que su implementación deberá realizarse con los presupuestos autorizados a las dependencias correspondientes, sin asignación de recursos adicionales.