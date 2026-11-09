"El dictamen que sometemos a consideración de esta asamblea contempla un gasto neto total de 10 billones 636,488 millones de pesos destinados al cumplimiento de las responsabilidades del Estado y a la atención de las prioridades nacionales", dijo la diputada Merilyn Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Explicó que previo a la discusión en el pleno, la Comisión hizo y aprobó cambios en el dictamen para reducir 6,000 millones de pesos el presupuesto del INE.

"Dejamos claro que no hay marcha atrás. Se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige", agregó Gómez Pozos.

Del total de la reducción del presupuesto para el INE, se reasignaron 3,000 millones de pesos para el programa de subsidios La Escuela es Nuestra; 1,000 millones para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil para fortalecer la seguridad y supervisión del espacio aéreo.

También 300 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas, específicamente para el programa encargado de la atención a víctimas y personas desaparecidas; 618 millones para Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); 362 millones para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de la Mujeres, y 20 millones para promoción turística.

También, desde la Comisión, se impulsó una reasignación de 6,500 milones de pesos para obras hídricas en el estado de Jalisco.

"Con ello se garantiza dar inicio a las obras hidráulicas del nuevo acueducto Calderón-San Gaspar y acueducto sustituto Chapala-Guadalajara; obras que forman parte del rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, porque el acceso al agua no es un lujo, ni un negocio, sino un derecho humano que el presupuesto federal respalda plenamente", dijo la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto.