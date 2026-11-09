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Economía

Diputados aprueban en lo general, el gasto público con el costo financiero más alto desde 1990

Los legisladores aprobaron el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación el cual estipula que más del 80% ya está comprometido para gastos como intereses de la deuda, pensiones y jubilaciones.
lun 09 noviembre 2026 10:03 PM
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Imagen de aspectos de la sesión plenaria en Cámara de Diputados.
De un gasto público total de 10.64 billones de pesos para 2027; más de 8.53 billones, que absorben más de 80%, son para cubrir gastos obligatorios. (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro. )

La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual contempla el pago de intereses más alto desde 1990 y cambios a la propuesta del Ejecutivo, para quitar 6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) y reasignar 6,500 millones para obras hidráulicas en el estado de Jalisco.

En general, y sin reservas, se registraron 172 votos a favor, 102 votos en contra y cero abstenciones, luego de más de seis horas de discusión. La Mesa Directiva dictó un receso, para continuar con la discusión y votación de cada una de las reservas mañana martes 10 de noviembre, la fecha límite para que quede aprobado en su totalidad es el 15 de noviembre.

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"El dictamen que sometemos a consideración de esta asamblea contempla un gasto neto total de 10 billones 636,488 millones de pesos destinados al cumplimiento de las responsabilidades del Estado y a la atención de las prioridades nacionales", dijo la diputada Merilyn Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Explicó que previo a la discusión en el pleno, la Comisión hizo y aprobó cambios en el dictamen para reducir 6,000 millones de pesos el presupuesto del INE.

"Dejamos claro que no hay marcha atrás. Se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige", agregó Gómez Pozos.

Del total de la reducción del presupuesto para el INE, se reasignaron 3,000 millones de pesos para el programa de subsidios La Escuela es Nuestra; 1,000 millones para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil para fortalecer la seguridad y supervisión del espacio aéreo.

También 300 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas, específicamente para el programa encargado de la atención a víctimas y personas desaparecidas; 618 millones para Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); 362 millones para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de la Mujeres, y 20 millones para promoción turística.

También, desde la Comisión, se impulsó una reasignación de 6,500 milones de pesos para obras hídricas en el estado de Jalisco.

"Con ello se garantiza dar inicio a las obras hidráulicas del nuevo acueducto Calderón-San Gaspar y acueducto sustituto Chapala-Guadalajara; obras que forman parte del rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, porque el acceso al agua no es un lujo, ni un negocio, sino un derecho humano que el presupuesto federal respalda plenamente", dijo la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto.

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Al presentar una moción de suspensión, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez de la bancada del PRI, dijo que la cantidad asignada para obras hídricas en Jalisco no es suficiente, pues el área metropolitana de Guadalajara requiere 35,000 millones de pesos para sacar adelante el abasto correcto de agua limpia.

“Ahí hay dinero en todas estas obras innecesarias, dediquémoslo a Guadalajara. Dejemos presupuesto para limpiar la presa en Endhó. ¿Saben ustedes qué es la presa Endhó? Bueno, pues es la poza séptica más grande de América; todas las aguas negras que se generan en la ciudad de México van a dar a la presa Endhó, y la población de esa parte de Hidalgo está batallando por la gran contaminación, dejémosle dinero, no los 32 millones que vienen ahí en el Presupuesto, y que según ustedes leyeron, dejémosle 200 millones a resolver ese problema”, dijo Moreira.

El costo financiero de la deuda más alto desde 1990

De acuerdo con el dictamen aprobado en lo general, de un gasto público total de 10.64 billones de pesos; más de 8.53 billones, que absorben más del 80%, son para cubrir gastos obligatorios como el costo financiero de la deuda por 1.57 billones; pensiones y jubilaciones por 1.84 billones, y las transferencias federales a los estados, que suman más de 2.68 billones de pesos, entre Aportaciones y Participaciones.

Se prevé que el costo financiero de la deuda llegará a 1.6 billones de pesos, correspondiente a 4% del PIB, la proporción más alta desde 1990 , y que es mayor a los propios Requerimientos Financieros del Sector Público que se prevén en 3.9% del PIB. El pago de intereses también será mayor al gasto que se destinará para inversión en obra pública, el cual se proyecta en 2.6% del PIB.

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Detrás del alza del costo financiero destaca el incremento del total de la deuda pública, para la que se espera que llegue a 55% del PIB en 2027.

El diputado, Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, explicó que cuando Vicente Fox llegó al gobierno la deuda representaba 19% del PIB; "y ahí, a pesar de su poca habilidad de estadista, Fox la bajó y la dejó en 17.9 sobre PIB." Felipe Calderón la dejó en 32.4% del PIB; Enrique Peña Nieto en 44.8% del PIB. Mientras Andrés Manuel López Obrador la dejó en 51.7% del PIB.

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