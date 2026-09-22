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Economía

El pago de intereses de la deuda de México alcanzará en 2027 su mayor nivel desde 1990

Con más de 1.6 billones de pesos, el costo financiero de la deuda será mayor que los propios ingresos que lleguen por deuda al erario público. Será más del doble que el gasto programable para Pemex.
mar 22 septiembre 2026 05:55 AM
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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el paquete económico para el el ejercicio fiscal 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.
La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, busca reducir la deuda y el pago de sus intereses como % del PIB rumbo al 2030. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro. )

El pago de intereses de la deuda pública alcanzará su mayor nivel como proporción del PIB en 2027, al llegar a 4% del PIB, su nivel más alto registrado desde 1990 cuando alcanzó 7%, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La institución atribuye el alza a la previsión del total de la deuda pública, la cual se estima en 55% del PIB para 2027.

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Si bien, el total de la deuda de México respecto a su PIB es menor a la de otros países como Brasil y Colombia, e incluso EU, lo que preocupa a las calificadoras de crédito y entes financieros es la velocidad con la que crece, y el menor margen fiscal que queda para Hacienda por un mayor pago de intereses.

“El tema que preocupa a las calificadoras no es solo el porcentaje del PIB, que ya es alto, sino la tendencia al alza", destacó Federico De Noriega Olea, socio del área corporativa y financiera en Hogan Lovells Cadwalader.

Hay otras economías más endeudadas que México, pero también es cierto que la demanda por deuda de Estados Unidos es mucho más estable y mucho más creciente que la demanda por la deuda de las economías emergentes.
Federico de Noriega, socio en Hogan Lovells Cadwalader.


El 2027 será el cuarto año consecutivo en ascenso de la deuda pública como proporción del PIB, pues para el cierre de este año Hacienda prevé un incremento al llegar a 54.0%, después de una tendencia a la baja de 2021 a 2023. No obstante, Fitch Ratings prevé que esta llegue a 58% al cierre de este año.

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Una tendencia al alza de la deuda y su costo financiero, ajusta la visión sobre la calificación crediticia de México, la cual mide la capacidad del sector público para pagar la deuda y que, de deteriorarse, vuelve más caro el acceso al financiamiento y reduce el atractivo para la inversión extranjera.

Aunque el nivel de deuda de México no es elevado en comparación con otras economías, su impacto para la población está relacionado con el costo de financiarla y con el menor espacio que le queda al sector público para brindar bienes y servicios como los de salud, educación y seguridad.

Más intereses, que la propia deuda para 2027

Con gastos obligatorios crecientes a la par de menores ingresos tributarios y petroleros, que se cubrieron con deuda, y alzas en las tasas de interés, el costo financiero en 2027 será el mayor desde 1990. Incluso será mayor que los propios ingresos públicos que llegarán por financiamientos en ese mismo año.

“La deuda es uno de los principales motivos que evita la consolidación fiscal (…) es importante seguir el crecimiento porque crece más rápido que la parte de los ajustes que se están haciendo en los ingresos”, advirtió la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Senyacen Méndez Méndez.

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A mayor deuda, el costo financiero es más elevado, y la pérdida de espacio fiscal es uno de los factores que más preocupa a las agencias calificadoras. “Un aumento descontrolado del costo financiero limita la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos y, en un escenario extremo, incrementa el riesgo de comprometer la sostenibilidad fiscal”, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

La institución a cargo de Édgar Amador Zamora estima que, tras tocar niveles máximos, el costo financiero de la deuda se estabilizará en 3.7% del PIB de 2028 a 2030. Para ese periodo, proyectan que los saldos de la deuda representen el 56.4% de la economía. Sin embargo, México Evalúa calcula que el saldo histórico alcanzará un 61% en 2030, lo que elevaría el pago de intereses a una proporción de 4.4%.

En este contexto, el socio de Hogan Lovells Cadwalader señala que el costo de la deuda proyectado para 2027 (4%) será mayor que el presupuesto asignado a la inversión pública en infraestructura, el cual contempla solo un 2.6%.

“El gasto en inversión se traduce, en el mediano y largo plazo, en crecimiento para la economía mexicana. Al contar con una mayor infraestructura, las empresas invierten más y venden más productos, lo que a su vez provoca que paguen más impuestos. Esto genera un círculo virtuoso que le permite al gobierno obtener más recursos para destinar a la mejora de la infraestructura o a la reducción de sus niveles de deuda”, destacó De Noriega Olea.

Por lo que, destinar recursos directamente a pagar el costo financiero o intereses de la deuda, no genera este círculo positivo para la economía.

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¿A cuánto equivale el pago de intereses de la deuda pública?

Con una expectativa de 1.6 billones de pesos, el costo financiero de la deuda equivale a más de nueve veces el presupuesto para la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SICT) que se proyecta para 2027; también a dos veces el presupuesto para Pemex; es más que la deuda prevista para el ejercicio 2027, y apenas 197,000 millones de pesos, a todo lo que Hacienda prevé recaudar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el próximo año.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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