A mayor deuda, el costo financiero es más elevado, y la pérdida de espacio fiscal es uno de los factores que más preocupa a las agencias calificadoras. “Un aumento descontrolado del costo financiero limita la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos y, en un escenario extremo, incrementa el riesgo de comprometer la sostenibilidad fiscal”, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

La institución a cargo de Édgar Amador Zamora estima que, tras tocar niveles máximos, el costo financiero de la deuda se estabilizará en 3.7% del PIB de 2028 a 2030. Para ese periodo, proyectan que los saldos de la deuda representen el 56.4% de la economía. Sin embargo, México Evalúa calcula que el saldo histórico alcanzará un 61% en 2030, lo que elevaría el pago de intereses a una proporción de 4.4%.

En este contexto, el socio de Hogan Lovells Cadwalader señala que el costo de la deuda proyectado para 2027 (4%) será mayor que el presupuesto asignado a la inversión pública en infraestructura, el cual contempla solo un 2.6%.

“El gasto en inversión se traduce, en el mediano y largo plazo, en crecimiento para la economía mexicana. Al contar con una mayor infraestructura, las empresas invierten más y venden más productos, lo que a su vez provoca que paguen más impuestos. Esto genera un círculo virtuoso que le permite al gobierno obtener más recursos para destinar a la mejora de la infraestructura o a la reducción de sus niveles de deuda”, destacó De Noriega Olea.

Por lo que, destinar recursos directamente a pagar el costo financiero o intereses de la deuda, no genera este círculo positivo para la economía.

¿A cuánto equivale el pago de intereses de la deuda pública?

Con una expectativa de 1.6 billones de pesos, el costo financiero de la deuda equivale a más de nueve veces el presupuesto para la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SICT) que se proyecta para 2027; también a dos veces el presupuesto para Pemex; es más que la deuda prevista para el ejercicio 2027, y apenas 197,000 millones de pesos, a todo lo que Hacienda prevé recaudar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el próximo año.