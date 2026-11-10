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Economía

Tras el colapso de Ueno Bank, Banco Central de Paraguay reporta devolución al 93% de clientes

El gobierno paraguayo ha devuelto 340 millones de dólares a cerca de 1.7 millones de personas, mientras persisten dudas sobre la recuperación de fondos públicos.
mar 10 noviembre 2026 11:04 AM
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La fachada de una sede de Ueno Bank en Paraguay, entidad financiera sobre la que el Banco Central informó avances en la devolución de depósitos a clientes con derecho a la garantía estatal.
La devolución de depósitos a clientes de Ueno Bank avanza en Paraguay, aunque persiste la incertidumbre sobre la recuperación de recursos públicos. (RODRIGO BUENDIA/AFP)

El Banco Central de Paraguay anunció que 93% de los clientes de Ueno Bank con derecho a una garantía estatal ya recibió al menos parte de sus ahorros, una semana después del colapso del banco digital que provocó la destitución del presidente Santiago Peña.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia congelando los depósitos de cientos de miles de paraguayos. Peña fue destituido tres días más tarde en un juicio político y quedó en detención preventiva. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.

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En medio de protestas y un clima de tensión social, el gobierno aceleró la devolución de depósitos mediante el fondo de garantías. Desde el jueves, cerca de 1.7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según datos difundidos en la noche del lunes por el BCP.

"Con esto llegamos ya al 93.1% del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos", explicó José Maciel, director del fondo de garantías, en una conferencia de prensa.

"Anoche, por fin, me pasó la plata que me faltaba", señaló a la AFP este martes Rosario, una empleada de 45 años que prefirió no dar su apellido.

El banco digital Ueno Bank, constituido como tal en 2023, afirmaba tener "tres millones de clientes en todo el país", el equivalente a casi la mitad de la población de Paraguay.

El área de prensa del BCP informó a la AFP que hasta el momento identificó "1,867,000 clientes" con derecho a acceder al fondo de garantías y "a quienes se está pagando el anticipo".

La entidad monetaria no cuántos clientes informados hay por fuera de los que tienen derecho a ese fondo.

Sin embargo, el número de afectados por la caída de Ueno excede a los clientes directos: el banco tenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución es aún incierta.

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