Santiago Peña, expresidente de Paraguay, queda en prisión preventiva por crisis de Ueno Bank

En medio de masivas protestas de ahorristas en el país, en la Fiscalía General de Asunción, el exmandatario permaneció por cerca de tres horas mientras se realizaban las indagaciones pertinentes hasta que se determinó su imputación, por lo que solicitó aplicarle prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

El ahora expresidente de Paraguay cumplirá la prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, donde se mantiene desde anoche luego de ser detenido en su casa, que se encontraba llena de manifestantes.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino a Ueno Bank por problemas de solvencia y por dejar a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El exmandatario es investigado por lesión de confianza, tráficos de influencias y administración en provecho propio, por lo que ayer fue ingresado a la Fiscalía.

Pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

"Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!", dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmediaciones de la fiscalía.

También está citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, quien permanece bajo arresto.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

El hasta ayer vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Alliana prometió que los afectados por el " descalabro financiero" serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central señaló este sábado en conferencia de prensa que ya devolvió algunos depósitos a casi 1.200.000 ahorristas y que el proceso de devolución continuará durante la próxima semana.

Además difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana.

En la calle, la crisis es tema de conversación omnipresente para los paraguayos, que se dividen entre la angustia por el futuro de sus depósitos y la furia contra el expresidente Peña.

Leila Cosini, una estudiante de 28 años que se encontraba cerca de la fiscalía mientras Peña declaraba, dijo estar ansiosa y preocupada por el futuro de sus depósitos: "Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta. Me gustaba mucho lo que era su app", señaló a la AFP.