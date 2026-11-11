Más recursos para IMSS e IMSS Bienestar
Del otro lado, se reportaron más recursos a los programados para el IMSS e IMSS Bienestar. Para el IMSS se erogaron 38,442 millones de pesos más a lo programado debido a un mayor gasto en pensiones y en servicios personales.
Para IMSS Bienestar la diferencia fue de 35,519 millones más por mayores erogaciones a los
servicios de atención a la salud, así como al programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.
En tanto, Agricultura y Desarrollo Rural reportaron 8,662 millones de pesos más que lo aprbado, por asignación de recursos al nuevo programa Comercio Justo; mayores erogaciones a los Programas: Abasto Rural; y Abasto Social y Precios de Garantía a cargo de Leche para el Bienestar.
Para Relaciones Exteriores se erogaron 6,078 millones más por mayores erogaciones a la articulación de la política de cooperación internacional para el desarrollo, y para la atención y servicios integrales de protección y asistencia consular.
Gasto aprobado disminuirá por menos costo financiero
De acuerdo con Hacienda, el gasto neto total evolucionará conforme a los criterios de sostenibilidad fiscal establecidos en el Paquete Económico 2026. Con ello el componente programable ascenderá a 18.9% del PIB, al cierre de 2026.
"En su interior, el gasto en protección social permanecerá en su nivel más alto desde que se tiene registro, en congruencia con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias de menores ingresos, fortalecer el acceso a derechos y contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad", refiere la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, en los Criterios Generales de Política Económica 2027.
El gasto no programable disminuirá respecto a lo aprobado y generará espacio para reasignar recursos a partidas prioritarias. La reducción se explica, en buena medida, por un menor costo financiero, que se ubicará 207,600 millones por debajo de lo aprobado, proyecta la SHCP.