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Economía

Mientras retrasan el gasto a Pemex y trenes, el gobierno acelera el del IMSS Bienestar

Al cierre de septiembre, la petrolera mexicana reportó un menor gasto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, en tanto las instituciones de salud pública gastaron más.
mié 11 noviembre 2026 05:55 AM
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Fotografía compuesta de una refineria de Pemex y de un centro médico de IMSS Bienestar.
Al cierre de septiembre, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes reportó una diferencia de -56,326 entre su gasto aprobado y reportado para los primeros nueve meses del año, por menos erogaciones para infraestructura ferroviaria. (Fotos: Jesús Almazan y Presidencia/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) dejó en claro cuáles son sus prioridades al momento de ajustar el gasto público que fue aprobado por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el informe de finanzas y deuda pública, al tercer trimestre de este año, los recursos erogados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), para infraestructura ferroviaria y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron menores a lo aprobado.

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Según el documento, el gasto programable del sector público reportó una diferencia de -284,669 millones de pesos entre lo aprobado y lo ejecutado. De este total, -127,398 millones los registró Energía, que es la dependencia que transfiere los apoyos financieros a Pemex; -56,326 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que maneja el presupuesto para infraestructura ferroviaria.

En tanto, la Secretaría de Educación Púbica, que lleva las becas educativas, reportó un saldo menor a lo programado por 50,703 millones, mientras Pemex reportó -17,646 millones, por menos erogaciones para inversión física, en pensiones y en servicios generales.


Las cifras reflejan “una ejecución del gasto que se está retrasando, y seguramente va a acelerarse hacia el cierre de año”, explicó Julio Ruiz, economista en jefe para México en Citi.

Tal vez pueda quedar eventualmente un poco abajo del programa, pero no creo que debamos recargarnos de eso para decir que ya hay cortes estructurales en el gasto
Julio Ruiz, economista en jefe para México en Citi


En 2025 se vio una situación similar los primeros meses y que conforme avanzó el tiempo, la diferencia se desvaneció, principalmente porque fue el primer año del nuevo gobierno, que aunque fue del mismo partido, entraron nuevos funcionarios, y esto requirió de pequeños cambios, agregó Ruiz.

El informe del cuarto trimestre de 2025 indica que el gasto programable fue mayor a lo programado por 379,701 millones de pesos, especialmente por mayores recursos para el fortalecimiento financiero de Pemex. Mayores erogaciones para Hacienda, para el diseño y aplicación de la política económica, y más gasto para el IMSS por servicios personales, en materiales y suministros y en servicios generales.

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Más recursos para IMSS e IMSS Bienestar

Del otro lado, se reportaron más recursos a los programados para el IMSS e IMSS Bienestar. Para el IMSS se erogaron 38,442 millones de pesos más a lo programado debido a un mayor gasto en pensiones y en servicios personales.

Para IMSS Bienestar la diferencia fue de 35,519 millones más por mayores erogaciones a los
servicios de atención a la salud, así como al programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

En tanto, Agricultura y Desarrollo Rural reportaron 8,662 millones de pesos más que lo aprbado, por asignación de recursos al nuevo programa Comercio Justo; mayores erogaciones a los Programas: Abasto Rural; y Abasto Social y Precios de Garantía a cargo de Leche para el Bienestar.

Para Relaciones Exteriores se erogaron 6,078 millones más por mayores erogaciones a la articulación de la política de cooperación internacional para el desarrollo, y para la atención y servicios integrales de protección y asistencia consular.

Gasto aprobado disminuirá por menos costo financiero

De acuerdo con Hacienda, el gasto neto total evolucionará conforme a los criterios de sostenibilidad fiscal establecidos en el Paquete Económico 2026. Con ello el componente programable ascenderá a 18.9% del PIB, al cierre de 2026.

"En su interior, el gasto en protección social permanecerá en su nivel más alto desde que se tiene registro, en congruencia con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias de menores ingresos, fortalecer el acceso a derechos y contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad", refiere la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, en los Criterios Generales de Política Económica 2027.

El gasto no programable disminuirá respecto a lo aprobado y generará espacio para reasignar recursos a partidas prioritarias. La reducción se explica, en buena medida, por un menor costo financiero, que se ubicará 207,600 millones por debajo de lo aprobado, proyecta la SHCP.

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La dependencia enfatizó que este proyección refleja las acciones para diversificar el portafolio del Gobierno Federal , las operaciones de manejo de pasivos que redujeron las presiones de amortización de corto plazo y el ahorro financiero de Pemex.

"A ello se sumará un menor pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), mientras que las participaciones a entidades federativas y municipios reflejarán el menor dinamismo de la recaudación federal participable", apuntó.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Pemex Becas para el Bienestar Benito Juárez

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