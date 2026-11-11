Según el documento, el gasto programable del sector público reportó una diferencia de -284,669 millones de pesos entre lo aprobado y lo ejecutado. De este total, -127,398 millones los registró Energía, que es la dependencia que transfiere los apoyos financieros a Pemex; -56,326 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que maneja el presupuesto para infraestructura ferroviaria.

En tanto, la Secretaría de Educación Púbica, que lleva las becas educativas, reportó un saldo menor a lo programado por 50,703 millones, mientras Pemex reportó -17,646 millones, por menos erogaciones para inversión física, en pensiones y en servicios generales.



Las cifras reflejan “una ejecución del gasto que se está retrasando, y seguramente va a acelerarse hacia el cierre de año”, explicó Julio Ruiz, economista en jefe para México en Citi.



Tal vez pueda quedar eventualmente un poco abajo del programa, pero no creo que debamos recargarnos de eso para decir que ya hay cortes estructurales en el gasto Julio Ruiz, economista en jefe para México en Citi



En 2025 se vio una situación similar los primeros meses y que conforme avanzó el tiempo, la diferencia se desvaneció, principalmente porque fue el primer año del nuevo gobierno, que aunque fue del mismo partido, entraron nuevos funcionarios, y esto requirió de pequeños cambios, agregó Ruiz.

El informe del cuarto trimestre de 2025 indica que el gasto programable fue mayor a lo programado por 379,701 millones de pesos, especialmente por mayores recursos para el fortalecimiento financiero de Pemex. Mayores erogaciones para Hacienda, para el diseño y aplicación de la política económica, y más gasto para el IMSS por servicios personales, en materiales y suministros y en servicios generales.