“Yo he visto que la Junta de Gobierno, estos miembros que votaron a favor de bajarla, han traído en la mente el 6%, no es que sea un número mágico, pero están pensando en eso (…) En diciembre, aunque la mayoría tuviera la intención de bajarla, no lo haría porque es probable que la Reserva Federal (Fed) sí suba”, explicó en entrevista Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para América Latina.

El jueves pasado, la Junta de Gobierno de Banxico informó que bajó la tasa 25 puntos base. Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de la decisión, mientras Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 6.50%.

Casillas descartó que la baja de 25 puntos que esperan en Barclays sea en febrero, cuando es la primera reunión de la Junta en 2027, porque en el primer bimestre de cada año, las empresas hacen sus cambios de precios y aplican su política de precios, por lo que es conveniente esperar a ver cómo se comporta este factor. También se requiere de tiempo para observar cómo pega el incremento al salario mínimo, el cual se prevé que sea de doble dígito por décimo año consecutivo.

“ A lo mejor la FED también sube en enero. Los economistas en Estados Unidos piensan eso, que sube 25 puntos en diciembre y 25 en enero. La primera junta —en México— es en febrero, la segunda en marzo. Mejor [ajustan] en marzo. Ya que hayan visto cómo está todo”, comentó el economista en jefe de Barclays.

La última vez que la Junta utilizó el término “tiempo prolongado”, en 2023, modificó su redacción a “algún tiempo” en noviembre , después emitió señales de ajuste en febrero de 2024, y comenzó a bajar tasas en marzo de 2024 , cuatro reuniones después de haber usado la frase por última vez. En febrero de 2024 la tasa estaba en 11.25% y cerró en 10% en diciembre de ese año, después de cinco ajustes a la baja.