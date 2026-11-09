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Economía

Barclays prevé otro recorte de Banxico en marzo y anticipa una tasa de 6% en 2027

La firma espera que el banco central mantenga sin cambios el referencial en diciembre y febrero, pese a que la Junta de gobierno anticipó que permanecerá en ese nivel por un periodo prolongado.
lun 09 noviembre 2026 05:55 AM
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Fachada de las oficinas y Museo de Banco de México, ubicado en la calle 5 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El jueves pasado, la Junta de Gobierno de Banxico informó que bajó la tasa 25 puntos base; Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de la decisión, mientras Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en un nivel de 6.50%. (Foto: iStock. )

Luego de reducir la tasa de referencia a 6.25%, Banco de México (Banxico) calificó al ajuste de única ocasión y determinó que mantendrá la tasa en este nivel por un “tiempo prolongado”. No obstante, economistas de Barclays interpretan esta frase como una pausa temporal y no como el cierre definitivo a nuevas bajas.

Banxico pausará en diciembre de 2026 y febrero de 2027, para aplicar un último recorte de 25 puntos base en marzo próximo, para que la tasa de interés de referencia se mantenga en 6% para el resto del año, anticipan en un análisis los economistas Gabriel Casillas y Néstor Rodríguez, quienes forman parte del equipo de Investigación Macroeconómica de Barclays Capital Inc.

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“Yo he visto que la Junta de Gobierno, estos miembros que votaron a favor de bajarla, han traído en la mente el 6%, no es que sea un número mágico, pero están pensando en eso (…) En diciembre, aunque la mayoría tuviera la intención de bajarla, no lo haría porque es probable que la Reserva Federal (Fed) sí suba”, explicó en entrevista Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para América Latina.

El jueves pasado, la Junta de Gobierno de Banxico informó que bajó la tasa 25 puntos base. Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de la decisión, mientras Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 6.50%.

Casillas descartó que la baja de 25 puntos que esperan en Barclays sea en febrero, cuando es la primera reunión de la Junta en 2027, porque en el primer bimestre de cada año, las empresas hacen sus cambios de precios y aplican su política de precios, por lo que es conveniente esperar a ver cómo se comporta este factor. También se requiere de tiempo para observar cómo pega el incremento al salario mínimo, el cual se prevé que sea de doble dígito por décimo año consecutivo.

A lo mejor la FED también sube en enero. Los economistas en Estados Unidos piensan eso, que sube 25 puntos en diciembre y 25 en enero. La primera junta —en México— es en febrero, la segunda en marzo. Mejor [ajustan] en marzo. Ya que hayan visto cómo está todo”, comentó el economista en jefe de Barclays.

La última vez que la Junta utilizó el término “tiempo prolongado”, en 2023, modificó su redacción a “algún tiempo” en noviembre , después emitió señales de ajuste en febrero de 2024, y comenzó a bajar tasas en marzo de 2024 , cuatro reuniones después de haber usado la frase por última vez. En febrero de 2024 la tasa estaba en 11.25% y cerró en 10% en diciembre de ese año, después de cinco ajustes a la baja.

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“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, refiere Banco de México en su comunicado de prensa referente al último Anuncio de Política Monetaria.

Agregó que en sus decisiones posteriores, tomará en cuenta el comportamiento observado y esperado de la inflación y sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027 , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía previsto que la tasa de interés cerrara en 6.50% este año, y para 2027 prevé que cierre en 6%.

Previo al último anuncio de Banxico, las entidades financieras que vaticinaron la baja de 25 puntos base para este mes fueron: Barclays, Bankaool, Finamex, Itau BBA y UBS. Mientras, las que esperan que la tasa cierre en 6% en 2027 son: Barclays, Banco Base e Itau BBA, refiere la Encuesta Citi de Expectativas del cuatro de noviembre.

El tipo de cambio es el beneficio real

De acuerdo con Casillas, la reciente baja en la tasa de interés ayuda “muy poco” a la deuda pública, debido a que ésta en promedio se renegocia cada siete años, por lo que, solo se beneficia a los intereses de muy corto plazo como los de los CETES.

Explicó que ayuda más al gobierno el tipo de cambio, porque si este es más alto dinamiza los ingresos petroleros y por aranceles.

“En Criterios Económicos, el tipo de cambio te da más si se deprecia que una bajada en la tasa. ¡Ojo!, yo no creo que Banco de México lo esté haciendo para ayudar a Hacienda. Yo creo que sí están haciendo algo porque se ajuste un poco el tipo de cambio”, dijo Casillas.

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Agregó que el tipo de cambio también ayuda mejorar el turismo, las exportaciones, así como la inversión, la cual va a la producción de bienes, el empleo y por ende al consumo.

“No es que baje la tasa y la gente diga: ay ya, voy a lanzarme a comprarme la tienda”, dijo.

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Banco de México Tasas de interés

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