“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, refiere Banco de México en su comunicado de prensa referente al último Anuncio de Política Monetaria.
Agregó que en sus decisiones posteriores, tomará en cuenta el comportamiento observado y esperado de la inflación y sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027 , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía previsto que la tasa de interés cerrara en 6.50% este año, y para 2027 prevé que cierre en 6%.
Previo al último anuncio de Banxico, las entidades financieras que vaticinaron la baja de 25 puntos base para este mes fueron: Barclays, Bankaool, Finamex, Itau BBA y UBS. Mientras, las que esperan que la tasa cierre en 6% en 2027 son: Barclays, Banco Base e Itau BBA, refiere la Encuesta Citi de Expectativas del cuatro de noviembre.
El tipo de cambio es el beneficio real
De acuerdo con Casillas, la reciente baja en la tasa de interés ayuda “muy poco” a la deuda pública, debido a que ésta en promedio se renegocia cada siete años, por lo que, solo se beneficia a los intereses de muy corto plazo como los de los CETES.
Explicó que ayuda más al gobierno el tipo de cambio, porque si este es más alto dinamiza los ingresos petroleros y por aranceles.
“En Criterios Económicos, el tipo de cambio te da más si se deprecia que una bajada en la tasa. ¡Ojo!, yo no creo que Banco de México lo esté haciendo para ayudar a Hacienda. Yo creo que sí están haciendo algo porque se ajuste un poco el tipo de cambio”, dijo Casillas.