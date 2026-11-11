Ueno bank: ¿Por qué el caso recuerda al Fobaproa en México?

“Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay, pero miren, tiró un presidente. Aquí, en el 94, quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando”, afirmó Sheinbaum.

El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio.

La autoridad explicó que el deterioro financiero se identificó después de realizar ajustes a los estados financieros de la institución y precisó que se trataba de un problema particular, sin evidencia de una crisis generalizada en el sistema bancario paraguayo.

El procedimiento contempla la protección de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos que opera en el país sudamericano y la aplicación de mecanismos para atender las obligaciones del banco.

En México, el Fobaproa fue utilizado para enfrentar la insolvencia de instituciones financieras después de la crisis de 1994, cuando la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés y el deterioro de la cartera crediticia afectaron al sistema bancario.

En 1999 comenzó operaciones el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de proteger los depósitos bancarios y administrar obligaciones derivadas del rescate.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, los pasivos del IPAB ascendían a un billón 165,351 millones de pesos al cierre de julio de 2026.