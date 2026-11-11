Ueno bank: ¿Por qué el caso recuerda al Fobaproa en México?

Los bancos que representan un riesgo sistémico en México
A diferencia de los años noventa, México cuenta actualmente con mecanismos regulatorios para enfrentar problemas de solvencia bancaria y proteger a los ahorradores.
El IPAB garantiza depósitos por hasta 400,000 unidades de inversión (Udis), equivalente a 3.5 millones de pesos, por persona y por banco, cobertura que incluye cuentas de ahorro, cheques y depósitos a plazo, entre otros productos elegibles.
Según información del instituto, al cierre de agosto de 2026, el 99.89% de las cuentas bancarias estaba totalmente protegido por este seguro. Sin embargo, en términos de recursos, la cobertura representaba 55.01% del monto de las obligaciones garantizadas, debido a los límites establecidos por la legislación.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) identifica a las instituciones cuya eventual quiebra podría afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
En su evaluación de abril de 2026, el regulador ratificó a ocho bancos de importancia sistémica local, los cuales son BBVA México, Santander, Banorte, Banamex, Citi México, Scotiabank, HSBC e Inbursa.
Estas instituciones deben mantener niveles de capital superiores a los exigidos al resto de los bancos, con suplementos adicionales que dependen de su importancia dentro del sistema financiero.
BBVA México tiene el mayor requerimiento, de 12%, seguido de Santander, con 11.7%, y Banorte, con 11.4%. Para Banamex, Citi México, Scotiabank, HSBC e Inbursa, el mínimo es de 11.1%.
La clasificación no significa que estas instituciones enfrenten problemas financieros, sino que su tamaño y vinculación con otros participantes requieren medidas adicionales de prevención.