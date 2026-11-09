El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó a todos sus ministros y principales funcionarios que pongan sus cargos a disposición, como parte de una reorganización del gobierno que comenzó días después de la destitución de Santiago Peña por la crisis financiera desatada tras el colapso de Ueno Bank.
El nuevo presidente de Paraguay sacude al gobierno y pide la renuncia de todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank
La instrucción fue comunicada este lunes por el mandatario a través de un mensaje publicado en X. Alliana pidió al jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, solicitar a los ministros, secretarios y titulares de las principales instituciones del Estado que ocupan puestos de confianza que pongan sus cargos a disposición.
La medida no implica la salida inmediata de todos los funcionarios. El presidente aseguró que las instituciones continuarán funcionando con normalidad mientras se revisa la integración de su equipo de gobierno.
He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.— Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026
Mi objetivo es fortalecer la coordinación del… pic.twitter.com/JHtUBrpsg9
Alliana comienza a renovar el gabinete de Paraguay
La solicitud de poner los cargos a disposición se suma a los primeros cambios que Alliana comenzó a realizar desde que asumió la presidencia el viernes pasado, en sustitución de Santiago Peña.
Este lunes, el mandatario tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja como titular de Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete.
También designó nuevos responsables en las áreas de Ambiente y Tecnología, así como al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico.
En el ámbito financiero, Alliana propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central de Paraguay (BCP). Su nombramiento todavía requiere la aprobación del Senado.
La crisis de Ueno Bank que provocó la salida de Santiago Peña
La reorganización del gobierno ocurre después de una de las mayores crisis financieras y políticas recientes de Paraguay. El Banco Central intervino Ueno Bank luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de los niveles mínimos establecidos por la regulación.
La medida dejó a cerca de tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus cuentas y depósitos, lo que provocó protestas y cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero.
El escándalo también alcanzó al entonces presidente Santiago Peña, quien fue destituido por el Congreso mediante un juicio político. La Fiscalía abrió una investigación por presuntos delitos relacionados con el manejo de la entidad financiera. Peña quedó bajo detención domiciliaria y enfrenta las acusaciones en el ámbito judicial.
Ante este escenario, el nuevo gobierno tiene entre sus principales desafíos acelerar la devolución de los ahorros de los afectados y recuperar la confianza en las instituciones financieras. Alliana también anunció medidas de alivio tributario para quienes resultaron perjudicados por la crisis.