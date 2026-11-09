El nuevo presidente de Paraguay sacude al gobierno y pide la renuncia de todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank

Alliana comienza a renovar el gabinete de Paraguay

La solicitud de poner los cargos a disposición se suma a los primeros cambios que Alliana comenzó a realizar desde que asumió la presidencia el viernes pasado, en sustitución de Santiago Peña.

Este lunes, el mandatario tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja como titular de Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete.

También designó nuevos responsables en las áreas de Ambiente y Tecnología, así como al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico.

En el ámbito financiero, Alliana propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central de Paraguay (BCP). Su nombramiento todavía requiere la aprobación del Senado.