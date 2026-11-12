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Economía

Pago de comisiones y falta de conectividad, los retos que enfrentan pequeños negocios con Ley de Economía Digital

Falta de internet o datos limita a 60.9% de los consumidores digitales encuestados por Endeavor. El reto de conectividad llega a 83% de los participantes rurales, frente a 57% en ciudades grandes
jue 12 noviembre 2026 03:54 PM
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Dos personas concretan una compra en una tiendita, pagando con un teléfono móvil y una terminal punto de venta
El costo de aceptar tarjetas representa una de las principales barreras para los pequeños negocios. Según Concanaco, 41% de los establecimientos reporta comisiones superiores a 3.6% por transacción, mientras que 35% paga entre 2% y 3.5%. (FG Trade Latin/Getty Images)

Tener dinero en la cuenta y un celular a la mano puede no ser suficiente para pagar. La falta de internet o datos móviles es una limitante para 60.9% de los consumidores digitales encuestados en un estudio de Endeavor, realizado en colaboración con Mercado Pago.

El obstáculo cobra relevancia con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada recientemente, la legislación faculta a Hacienda para determinar sectores y actividades donde los medios digitales podrán ser la única forma de pago, sujetos a reglas y plazos de transición.

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Para Patricia Gameros, Chief Marketing Officer de Endeavor México, avanzar hacia ese modelo requiere resolver primero las condiciones para que una compra pueda completarse. “Exigir aceptación digital sin resolver primero esa brecha trasladaría al comercio más vulnerable un problema que no le corresponde resolver”, señaló en entrevista por escrito.

Las dificultades de conectividad alcanzan a 83% de los participantes rurales, frente a 57% en ciudades grandes. La diferencia muestra una barrera más pronunciada fuera de los centros urbanos, aunque el problema también aparece entre quienes compran en las grandes urbes.

Aunque las cifras corresponden a los participantes del estudio y no significan que esos porcentajes de la población mexicana carezcan de internet ni que todas sus compras terminen pagándose en efectivo; sí es una muestra de la fricción que encuentran al tratar de pagar sin efectivo en distintos comercios.

El estudio también muestra que la disposición a cambiar existe entre los consumidores digitales encuestados, ya que 76.4% considera que le resultaría fácil dejar el efectivo, pero 47% todavía lo utiliza diariamente. Además, 42.9% incrementaría los pagos digitales si las transacciones fueran más rápidas y confiables.

En este sentido, Gameros plantea que, antes de cualquier mandato, se necesita cobertura confiable, alternativas que funcionen con conectividad intermitente o sin conexión y terminales accesibles para pequeños negocios.

“La infraestructura de pagos ya existe en buena parte del país, pero el hábito y las condiciones para adoptarla son muy distintas entre una ciudad grande y una zona rural”, explicó.

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Las tienditas necesitan que la digitalización sea rentable

No obstante, resolver la conexión no elimina todos los obstáculos. El 54.1% de los encuestados ha evitado pagar digitalmente al menos una vez por las comisiones, mientras que 58.4% utilizaría más estos medios si no hubiera esos cobros.

Para la tiendita, aceptar pagos digitales también implica decidir cuánto de su ganancia puede destinar al cobro. Patricia Gameros señala que el margen operativo del pequeño comercio ronda 5% y que las comisiones de agregación vigentes se acercan a ese nivel.

Por lo tanto, propone reducir el costo por transacción a entre 2% y 3%, con comisiones escalonadas o exenciones iniciales para los negocios más pequeños. Sin embargo, incluso ese rango plantea una presión considerable frente al margen que menciona, es decir, la digitalización necesita resultar rentable también para quien recibe el pago.

Recientemente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que los pequeños negocios en México deben ‘subirse’ a la economía digital si no quieren quedarse fuera o perder clientes, ya que, según argumentó, la mayoría de los consumidores prefieren cada vez más los pagos digitales. Pero tampoco señaló alguna facilidad o incentivo adicional para este tipo de empresas.

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Tienditas, reto para Ley de Economía Digital

En México existen 672,075 tiendas de abarrotes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2024.

Sin embargo, la aceptación de pagos digitales todavía enfrenta obstáculos relacionados con las comisiones, el acceso a internet y la disponibilidad de terminales bancarias.

Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántas tienditas aceptan estos medios de pago, un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y Financiera para el Bienestar, realizado entre 894 microcomercios, encontró que 47.6% acepta tarjetas de crédito o débito y 74.8% recibe transferencias electrónicas.

El costo de aceptar tarjetas representa una de las principales barreras para los pequeños negocios. De acuerdo con el estudio, 41% de los establecimientos que reciben estos pagos reportó comisiones superiores a 3.6% más IVA por transacción, mientras que 35% paga entre 2% y 3.5% más IVA.

Por su parte, las estadísticas del Banco de México muestran que, en julio de 2026, la tasa de descuento promedio para operaciones con tarjetas de crédito en misceláneas fue de 2.44%, aunque las comisiones máximas alcanzaron 3.95%. Esto significa que, por una venta de 1,000 pesos, un pequeño comercio puede pagar entre 24.40 y 39.50 pesos de comisión, antes de impuestos, según la tasa aplicada.

La expansión de los pagos digitales también enfrenta retos para convertirse en una alternativa al efectivo. Según Concanaco, 29% de los microcomercios encuestados perdió al menos una venta durante los últimos 30 días por no aceptar el medio de pago solicitado por el consumidor.

En paralelo, la Secretaría de Economía reportó que 692,000 micro, pequeñas y medianas empresas se habían incorporado a su iniciativa Crece tu MiPyME con Pagos Digitales, con ventas mensuales promedio mediante tarjetas de 16,909 pesos al cierre de mayo de 2026. Sin embargo, esta cifra incluye negocios de distintos giros y no permite establecer cuántas tiendas de abarrotes del país ya aceptan pagos electrónicos.

¿Qué pasará si no hay señal para pagar?

La nueva ley contempla una salida cuando una contingencia imposibilite recibir pagos digitales y señala que permitirá pagar en efectivo o cheque. Sin embargo, establece que las contingencias en sectores estratégicos no podrán justificar incumplimientos permanentes o recurrentes. El reto está en cómo aplicar esa disposición donde los problemas de conexión son habituales.

Endeavor propone una implementación gradual y diferenciada por región. Y, de hecho, la nueva legislación también ordena impulsar planes y programas de conectividad para facilitar los pagos. Su decreto, sin embargo, dispone que las erogaciones se cubran con los presupuestos autorizados, sin recursos adicionales. Además, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, tampoco establece una obligación inmediata para que todas las tienditas dejen de aceptar efectivo.

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