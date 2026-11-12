Para Patricia Gameros, Chief Marketing Officer de Endeavor México, avanzar hacia ese modelo requiere resolver primero las condiciones para que una compra pueda completarse. “Exigir aceptación digital sin resolver primero esa brecha trasladaría al comercio más vulnerable un problema que no le corresponde resolver”, señaló en entrevista por escrito.

Las dificultades de conectividad alcanzan a 83% de los participantes rurales, frente a 57% en ciudades grandes. La diferencia muestra una barrera más pronunciada fuera de los centros urbanos, aunque el problema también aparece entre quienes compran en las grandes urbes.

Aunque las cifras corresponden a los participantes del estudio y no significan que esos porcentajes de la población mexicana carezcan de internet ni que todas sus compras terminen pagándose en efectivo; sí es una muestra de la fricción que encuentran al tratar de pagar sin efectivo en distintos comercios.

El estudio también muestra que la disposición a cambiar existe entre los consumidores digitales encuestados, ya que 76.4% considera que le resultaría fácil dejar el efectivo, pero 47% todavía lo utiliza diariamente. Además, 42.9% incrementaría los pagos digitales si las transacciones fueran más rápidas y confiables.

En este sentido, Gameros plantea que, antes de cualquier mandato, se necesita cobertura confiable, alternativas que funcionen con conectividad intermitente o sin conexión y terminales accesibles para pequeños negocios.

“La infraestructura de pagos ya existe en buena parte del país, pero el hábito y las condiciones para adoptarla son muy distintas entre una ciudad grande y una zona rural”, explicó.