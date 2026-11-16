ISR de 7.5% para dinero que regrese del extranjero
Para la repatriación de capitales que salieron al extranjero se ofrece un ISR de 7.5%, sin deducción alguna, al monto total de los recursos que se retornen o ingresen al país, que se hubiesen mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2026. La tasa que aplica para este año es de 15%.
ISR sobre intereses en bancos y Cetes
Se establece en 0.68% anual la tasa de retención provisional de ISR que aplican las instituciones financieras sobre el capital invertido en pagarés, Cetes o fondos de renta fija para 2027.
Ganancia en Bolsa de Valores
Se mantiene una tasa preferencial de 10% sobre las ganancias derivadas de la venta de acciones obtenidas en Ofertas Públicas Iniciales (OPIs).
ISR para personas físicas en plataformas tecnológicas
La tasa de retención de ISR para personas físicas en plataformas tecnológicas de comercio electrónico se homologa con la tasa máxima de RESICO que es de 2.5%.
Para inversiones en crowdfunding
Las instituciones de financiamiento colectivo (plataformas de préstamos o capital)realizarán de forma directa las retenciones de IVA e ISR correspondientes a sus clientes e inversiones.
Para los lectores
Se otorga la tasa de 0% IVA a las librerías y distribuidoras finales de libros, periódicos y revistas (no solo a los editores), lo que permite acreditar el IVA de sus insumos y evitar trasladar costos al precio final al consumidor.
Cero IVA en higiene menstrual
Se ratifica la tasa cero de IVA para productos de gestión e higiene menstrual.