Ampliación para RESICO

Se amplía el límite de ingresos anuales para las personas físicas y morales que quieran inscribirse al RESICO , el monto para personas físicas pasará de 3.5 millones de pesos a cinco millones anuales. Esto permite mantener tasas de ISR de 1.0% y 2.5% sobre los ingresos brutos.

IVA de 7% PARA RESICOS

Si tributas en RESICO podrás optar por pagar una tasa fija de 7% sobre lo efectivamente cobrado, en lugar de 16% convencional. También las declaraciones se vuelven trimestrales, en vez de mensuales, y se simplifica de dos a uno el formato.





Regresar al RESICO

Si habías sido dado de baja del RESICO por no presentar declaraciones u omitir alguna obligación, se elimina la sanción permanente y se podrá reincorporarse al régimen una vez que te hayas puesto al corriente con tus deudas con el fisco.

Condonación de multas y recargos

En tanto, en la Ley del ISR se autoriza la ampliación del Programa de Regularización Fiscal para 2027 , en la que se elimina el límite de ingresos de hasta 300 millones de pesos para inscribirse. El Programa ofrece la condonación de hasta 100% de las multas, recargos y gastos de operación por deudas o créditos fiscales con el SAT.

Así se busca que poco más de 16,000 grandes empresas accedan al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras de Hacienda, los grandes contribuyentes acumulan créditos fiscales por 1.1 billones de pesos, al cierre de septiembre pasado. La edición 2026 de este programa ha beneficiado a más de 38,000 contribuyentes, que han dejado entre 6,000 y 6,500 millones a la recaudación.