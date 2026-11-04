Concanaco pide una agenda propia para México

Para Concanaco-Servytur, aprovechar el escenario electoral exige preparación técnica, objetivos claros y una interlocución que incluya a demócratas y republicanos, autoridades, cámaras empresariales y actores regionales con intereses compartidos en comercio y empleo.

“Una oportunidad política se convierte en una oportunidad económica cuando existe preparación para aprovecharla”, señaló Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

El organismo plantea que México debe identificar qué necesita su contraparte para construir acuerdos con beneficios verificables. Propone reconocer tanto los costos compartidos de la incertidumbre como las ventajas de una relación económica estable, con el propósito de anticipar diferencias y negociar con mayor eficacia.

Su agenda también busca ampliar el alcance de la integración comercial. Entre sus prioridades figuran una mayor participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor, facilidades para el comercio y el turismo, oportunidades para profesionistas y servicios transfronterizos, y herramientas para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan al mercado regional.

De la Torre sostuvo que los intereses de las transnacionales con operaciones en México no sustituyen las necesidades del conjunto del país. Por ello, reclamó voz para los negocios familiares en la definición de prioridades y acceso a los beneficios del comercio.

La Confederación también espera una coordinación permanente con el gobierno mexicano, acompañada de información técnica y seguimiento a compromisos concretos.

El CCE apuesta por la continuidad

El Consejo Coordinador Empresarial colocó la relación de largo plazo como prioridad, puesto que su compromiso, señaló, es mantener el trabajo con el gobierno estadounidense y con los representantes electos.

“La integración económica de América del Norte va más allá de los ciclos electorales”, afirmó el CCE.

El organismo vinculó la participación ciudadana con instituciones sólidas, contrapesos democráticos y certeza jurídica, elementos que consideró fundamentales para generar confianza e impulsar la inversión.

Sus objetivos son fortalecer la relación bilateral, conseguir mejores condiciones para México en la revisión del T-MEC y consolidar la competitividad regional mediante el diálogo y la colaboración institucional.

