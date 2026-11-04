Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
T-MEC / header especial
Economía

EU votó, pero los pendientes comerciales de México siguen sobre la mesa, señala la IP

Concanaco- Servytur advierte que el cambio político no resuelve los aranceles ni el T-MEC. CCE e Index apuestan por el diálogo para fortalecer la integración.
mié 04 noviembre 2026 02:04 PM
Añadir Expansión en Google
Collage editorial con un distintivo electoral estadounidense, documentos del T-MEC, un sello de aranceles y una planta en construcción con dólares, como símbolos del comercio y la inversión.
Los aranceles y la revisión del T-MEC siguen en la agenda empresarial mexicana tras las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Las elecciones intermedias en Estados Unidos dejan trabajo por delante para los empresarios mexicanos, ya que os aranceles y los desafíos de la revisión del T-MEC siguen en la agenda, mientras los organismos privados buscan interlocutores que ayuden a convertir la relación comercial en inversiones, empleos y oportunidades para más negocios.

Los posicionamientos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) coinciden en mantener el diálogo con Estados Unidos. Cada uno, sin embargo, pone el acento en una tarea distinta.

Publicidad

Concanaco pide una agenda propia para México

Para Concanaco-Servytur, aprovechar el escenario electoral exige preparación técnica, objetivos claros y una interlocución que incluya a demócratas y republicanos, autoridades, cámaras empresariales y actores regionales con intereses compartidos en comercio y empleo.

“Una oportunidad política se convierte en una oportunidad económica cuando existe preparación para aprovecharla”, señaló Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

El organismo plantea que México debe identificar qué necesita su contraparte para construir acuerdos con beneficios verificables. Propone reconocer tanto los costos compartidos de la incertidumbre como las ventajas de una relación económica estable, con el propósito de anticipar diferencias y negociar con mayor eficacia.

Su agenda también busca ampliar el alcance de la integración comercial. Entre sus prioridades figuran una mayor participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor, facilidades para el comercio y el turismo, oportunidades para profesionistas y servicios transfronterizos, y herramientas para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan al mercado regional.

De la Torre sostuvo que los intereses de las transnacionales con operaciones en México no sustituyen las necesidades del conjunto del país. Por ello, reclamó voz para los negocios familiares en la definición de prioridades y acceso a los beneficios del comercio.

La Confederación también espera una coordinación permanente con el gobierno mexicano, acompañada de información técnica y seguimiento a compromisos concretos.

El CCE apuesta por la continuidad

El Consejo Coordinador Empresarial colocó la relación de largo plazo como prioridad, puesto que su compromiso, señaló, es mantener el trabajo con el gobierno estadounidense y con los representantes electos.

“La integración económica de América del Norte va más allá de los ciclos electorales”, afirmó el CCE.

El organismo vinculó la participación ciudadana con instituciones sólidas, contrapesos democráticos y certeza jurídica, elementos que consideró fundamentales para generar confianza e impulsar la inversión.

Sus objetivos son fortalecer la relación bilateral, conseguir mejores condiciones para México en la revisión del T-MEC y consolidar la competitividad regional mediante el diálogo y la colaboración institucional.

Publicidad

Index busca dar certidumbre a la inversión

Desde la manufactura de exportación, Index expresó confianza en que el resultado electoral permita continuar las buenas relaciones durante la revisión del T-MEC y refrendó su disposición a dialogar con los distintos actores políticos, institucionales y empresariales estadounidenses.

“Este proceso electoral representa una oportunidad para consolidar la integración económica regional e impulsar la inversión productiva, dando certidumbre a la inversión y el crecimiento a largo plazo”, consideró Humberto Martínez Cantú, presidente de Index Nacional.

El Consejo destacó que su oficina en Washington, Index USA, mantiene gestiones con el Congreso estadounidense. A través de sus asociaciones locales también tiene una relación estrecha con los estados fronterizos para propiciar inversiones, instalaciones de plantas y empleos.

Para Index, mantener esa interlocución resulta estratégico por el peso de Estados Unidos como socio comercial y destino de las exportaciones mexicanas. Su apuesta es que los vínculos políticos y empresariales den certidumbre a las inversiones y fortalezcan las cadenas de suministro.

Publicidad

Tags

Aranceles Revisión T-MEC 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad