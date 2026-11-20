Desde el 21 de marzo pasado, la gasolina Magna había contado con apoyos fiscales ante el incremento de los precios de combustibles a nivel internacional, y el objetivo de evitar alzas abruptas en su precio en estaciones de servicio. Hasta la fecha, el precio de este combustible está topado a 24 pesos por litro.

En tanto, a la gasolina Premium se le cobrará un IEPS de 5.66 pesos por litro, también por un subsidio de cero pesos, esta es la segunda semana consecutiva que este combustible no cuenta con apoyo fiscal.

Diésel pagará IEPS de 0.80 pesos por litro, luego de 10 semanas de cuota cero

Para el diésel la cuota IEPS será de 0.80 pesos por litro, luego de 10 semanas de contar con cuota cero y estímulos complementarios.

¿Por qué Hacienda redujo los estímulos fiscales a las gasolinas?

La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, ajusta cada semana los apoyos fiscales al IEPS a combustibles.

Cuando los precios internacionales del petróleo bajan o se mantienen en un determinado nivel, como sucedió en las últimas dos semanas, disminuye la presión en el mercado interno para los precios en estaciones de servicio, entonces Hacienda reduce los estímulos para cobrar esta cuota, y así recaudar dinero por el impuesto IEPS a combustibles.

Las cuotas máximas que puede cobrar Hacienda este año es de 6.70 pesos por litro de Magna; de 5.66 pesos para la Premium, y de 7.36 por litro de diésel.

Por el contrario, cuando los precios internacionales del crudo suben, Hacienda incrementa los incentivos fiscales, para reducir la cuota IEPS a gasolinas y así evitar alzas abruptas en sus precios finales.