El mayor pago será efecto de un cambio a la Ley del ISR que establece la aplicación de factores fijos para estimar el coeficiente de utilidad, que sirve para determinar los montos de los pagos provisionales de ISR. Hasta ahora el cálculo depende de los ingresos acumulados en un año. La disposición aplicará a personas morales con ingresos superiores a los 50 millones de pesos, si tienen deducciones de hasta el 96.67% tendrán que aplicar un factor de 1.65, y si sus ingresos superan el 96.67% aplicarán el factor de 2.61.

Los pagos provisionales se presentan a más tardar el día 17 de cada mes, por lo que estos incrementos comenzarán a notarse a partir del 17 de febrero, cuando se presenten los pagos de enero. Abogados que analizan presentar amparos procederán alrededor de esta fecha, porque es cuando inicia esta nueva obligación.





Afectación al flujo de efectivo

“El principal jugador de esta nueva reforma se llama flujo de efectivo. Las empresas van a comenzar el año enfrentando retos muy importantes en materia de pagos anticipados del ISR. El flujo va a ser el impacto inmediato”, comentó Alejandro Aceves, socio de Impuestos Corporativos de KPMG México, durante una masterclass para periodistas sobre el Paquete Económico 2027.

La aplicación de este cambio, además del límite a las deducciones, y el límite para la amortización de pérdidas fiscales acumuladas de 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, entrará en vigor a partir del mes de enero, de acuerdo al decreto publicado el viernes 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor las empresas irán identificando las áreas de operación o situaciones contractuales que pueden ubicarse en el marco de la reforma, y desentrañar cómo aplicarán todas y cada una de las disposiciones, explicó el socio de Impuestos Corporativos de KPMG México.