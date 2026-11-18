“Esto tendrá un efecto un poco más prolongado en el tiempo porque mucho de esto se va a materializar hasta el momento de presentar la declaración anual del ejercicio 2027, con límite máximo 31 de marzo del 2028. Impacta a las empresas americanas, a las subsidiarias de Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, realmente a todo el espectro de personas morales residentes en México con independencia de si son capitales 100% mexicanos o bien provenientes del extranjero”, agregó Aceves.
Esperan exenciones para proteger sectores
Israel Álvarez, socio líder de Impuestos en Servicios Financieros de KPMG México explicó que las empresas que manejan márgenes de utilidad pequeños, específicamente entre 1 y 4%, se verán mayormente afectadas por el límite a las deducciones.
En el país la mayoría de los sectores tiene este tipo de márgenes, por ejemplo, el retail que maneja márgenes del 1 a 3%. Mientras que del sector financiero destacan las casas de bolsa, explicó Álvarez.
Refirió que por estas susceptibilidades en el Senado, se hicieron cambios a la propuesta de reforma a la Ley del ISR para incluir a gasolineros y al sector automotriz , a una lista que los exenta del tope a deducciones.
En función de conversaciones que tengan las autoridades y diversas industrias, se espera que se adhieran más sectores a la lista, complementó Sánchez O'Sullivan.
También existe la expectativa de que el gobierno federal publique reglas adicionales, facilidades o excepciones de aquí al cierre de diciembre que puedan aminorar los efectos de estos cambios. También estos cambios o incluso decretos pueden darse por presiones que puedan surgir en la negociación del T-MEC el siguiente año, explicó Álvarez.
"Puede parecer hasta sarcástico el tema, pero el 28 de diciembre han sacado, en los últimos años, las reglas misceláneas. Entonces, en esas reglas podrían venir, en su caso, excepciones a lo que hoy se está planteando", comentó el socio líder de Impuestos en Servicios Financieros de KPMG México.