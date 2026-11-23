Según la encuesta, aplicada entre 500 empresas en el país, los costos por los aranceles fueron el elemento que más afectó su estructura de gastos, con un 45% de las respuestas.

El porcentaje fue mayor que las respuestas asociadas a los precios de los proveedores y de las materias primas con un 40 y 38%, respectivamente.

El banco también confirmó que 39% de las empresas consultadas en México señala que los costos más altos han afectado su operación e incluso han reducido sus ingresos; además de que un 68% percibe que los altos cosos permanecerán a lo largo de los próximos años.