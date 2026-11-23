Los costos asociados a los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos se ubican como el principal factor que afecta a las empresas en México, de acuerdo con la Encuesta de Comercio Global 2026 de HSBC.
Aranceles de EU afectan estructura de costos de 45% de empresas en México, dice encuesta de HSBC
Según la encuesta, aplicada entre 500 empresas en el país, los costos por los aranceles fueron el elemento que más afectó su estructura de gastos, con un 45% de las respuestas.
El porcentaje fue mayor que las respuestas asociadas a los precios de los proveedores y de las materias primas con un 40 y 38%, respectivamente.
El banco también confirmó que 39% de las empresas consultadas en México señala que los costos más altos han afectado su operación e incluso han reducido sus ingresos; además de que un 68% percibe que los altos cosos permanecerán a lo largo de los próximos años.
Empresas son optimistas ante los aranceles
No obstante, pese a los aranceles estadounidenses las empresas mexicanas son optimistas en el comercio bilateral pues un 90% de las firmas confían en aumentar el intercambio de bienes en los próximos dos años, nivel superior al 86% de la encuesta de 2025.
Al respecto, Maximiliano Rossi, director regional de soluciones globales de comercio de HSBC México y Latinoamérica, explicó que el comercio internacional evoluciona y la incertidumbre comercial impulsa a las empresas a reinventar su forma de operar sus negocios.
De la misma manera que les obliga “a expandirse internacionalmente, mediante la transformación de sus cadenas de suministro, la adopción de canales digitales y el uso de herramientas de inteligencia digital (IA)”.
Firmas se adecuan ante la incertidumbre
La Encuesta de Comercio Global 2026 también reveló que en este año un 83% de las empresas señala que los cambios que han realizado para responder a la incertidumbre comercial y a las disrupciones han sido efectivas.
Sumado a que un 73% aseguró que los cambios desarrollados en sus cadenas de suministro han mejorado su flujo de efectivo y su capital de trabajo.
Los datos también arrojaron que un 49% de las firmas dijo que ha optimizado sus rutas de comercio.