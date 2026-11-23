Para 64% de las empresas consultadas por AmCham, la seguridad en México tardará más de cinco años en mejorar, un horizonte que rebasa el sexenio de Claudia Sheinbaum, que concluye en 2030. En la edición de 2024, 56% eligió esa respuesta. Entre ambas mediciones, la proporción que esperaba una mejora en los siguientes 12 meses bajó de 16% a 8%, y la que la ubicaba en dos años cayó de 11% a 6%.

Dentro de sus propias operaciones, las empresas ven un panorama distinto. La mitad espera estar más segura el próximo año y 43% considera que ya lo estuvo en 2025 frente a 2024.

Pedro Casas, director de la Amcham , destacó durante la presentación del sondeo que la proporción de empresas que anticipa un deterioro en su propia seguridad bajó de 21% a 9%. Entre las que reportaron una mejora, la inversión en innovación y tecnología y el refuerzo de protocolos fueron los factores más citados, ambos con 75%.

La inseguridad pesa en las decisiones de inversión

Una de cada cuatro compañías encuestadas ha suspendido operaciones en alguna entidad por motivos de inseguridad y 12% planea hacerlo. Mientras que 17% ha reducido sus inversiones en México, la misma proporción que en 2024. Los traslados son menos frecuentes. Nueve empresas movieron operaciones dentro del país y dos las llevaron al extranjero.

Óscar del Cueto, presidente de AmCham México, vinculó la seguridad de las operaciones con el lugar que México puede ocupar en la economía regional. “México tiene frente a sí una oportunidad histórica para fortalecer su lugar en Norteamérica”, dijo.

Del Cueto señaló que la seguridad es la base de la confianza y la inversión. Para el trabajo con las autoridades planteó tres prioridades que van de las personas a las decisiones de negocio: proteger a los trabajadores y sus familias, mantener operaciones seguras en todo el país y preservar la competitividad de México a largo plazo.