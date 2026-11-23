La extorsión al personal y los ataques a instalaciones han llevado a algunas empresas a cerrar centros de distribución en ciertas plazas, según un testimonio anónimo recogido en el Sondeo de Seguridad Empresarial 2026 de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham México). Las compañías ajustan o cierran la operación donde enfrentan esos problemas y siguen trabajando en el resto del país.
Seguridad en México tardará más de 5 años en mejorar, dice sondeo empresarial de AmCham
Para 64% de las empresas consultadas por AmCham, la seguridad en México tardará más de cinco años en mejorar, un horizonte que rebasa el sexenio de Claudia Sheinbaum, que concluye en 2030. En la edición de 2024, 56% eligió esa respuesta. Entre ambas mediciones, la proporción que esperaba una mejora en los siguientes 12 meses bajó de 16% a 8%, y la que la ubicaba en dos años cayó de 11% a 6%.
Dentro de sus propias operaciones, las empresas ven un panorama distinto. La mitad espera estar más segura el próximo año y 43% considera que ya lo estuvo en 2025 frente a 2024.
Pedro Casas, director de la Amcham , destacó durante la presentación del sondeo que la proporción de empresas que anticipa un deterioro en su propia seguridad bajó de 21% a 9%. Entre las que reportaron una mejora, la inversión en innovación y tecnología y el refuerzo de protocolos fueron los factores más citados, ambos con 75%.
La inseguridad pesa en las decisiones de inversión
Una de cada cuatro compañías encuestadas ha suspendido operaciones en alguna entidad por motivos de inseguridad y 12% planea hacerlo. Mientras que 17% ha reducido sus inversiones en México, la misma proporción que en 2024. Los traslados son menos frecuentes. Nueve empresas movieron operaciones dentro del país y dos las llevaron al extranjero.
Óscar del Cueto, presidente de AmCham México, vinculó la seguridad de las operaciones con el lugar que México puede ocupar en la economía regional. “México tiene frente a sí una oportunidad histórica para fortalecer su lugar en Norteamérica”, dijo.
Del Cueto señaló que la seguridad es la base de la confianza y la inversión. Para el trabajo con las autoridades planteó tres prioridades que van de las personas a las decisiones de negocio: proteger a los trabajadores y sus familias, mantener operaciones seguras en todo el país y preservar la competitividad de México a largo plazo.
Cuánto pagan las empresas para proteger su operación
Cuando enfrentan incidentes, 82% de las empresas refuerza sus medidas de seguridad con recursos propios.
El 45% destina a ese rubro menos de 2% de su presupuesto anual de operación y 32% le asigna entre 2% y 4%. Frente a 2024, el 39% aumentó la proporción que dedica a seguridad y 55% la mantuvo.
“La seguridad se ha convertido en un componente permanente de la operación empresarial”, dijo Casas. El director de AmCham México comparó ese gasto con un impuesto adicional porque absorbe recursos que las compañías podrían dedicar a mejorar su operación. Los especialistas entrevistados para el sondeo apuntan que ese costo también puede reflejarse en el precio de los productos y del transporte.
Parte del presupuesto se dirige a detectar incidentes con anticipación. El uso de inteligencia artificial en seguridad pasó de 16% a 34% entre ambas ediciones. Las compañías que ya la utilizan la aplican sobre todo en centros de monitoreo, videovigilancia y tareas de inteligencia e investigación. Tres de cada cuatro firmas cuentan con un plan de gestión de crisis.
Los incidentes de inseguridad más reportados por las empresas
Fuera de las instalaciones, el problema puede empezar con un camión que deja de avanzar. En los 12 meses que abarca la pregunta del sondeo, 55% de las empresas reportó afectaciones por manifestaciones, bloqueos o disturbios sociales, frente a 29% en 2024. Ese grupo de incidentes pasó del cuarto al primer lugar. Le siguieron el robo a la cadena de suministro, con 44%, y la extorsión, con 40%.
El reporte incorpora un análisis de Aleph sobre los incidentes registrados por usuarios de su plataforma en cinco corredores comerciales ligados al T-MEC. En el trayecto del Valle de México a Nuevo Laredo se contabilizaron 434 reportes, entre ellos 32 bloqueos. En el corredor Bajío–Manzanillo hubo 358 incidentes, con los asaltos y los fraudes como los más frecuentes.
La seguridad de los empleados y sus familias encabeza las preocupaciones de las compañías. El 74% la señaló, frente a 63% en 2024. Entre ambas ediciones, la proporción de firmas que reportó asaltos o robos con violencia contra su personal bajó de 52% a 39%, mientras que la de aquellas afectadas por secuestro, secuestro exprés o secuestro virtual subió de 13% a 20%.
Las empresas perciben más coordinación
La proporción de compañías que percibe mucha o alguna coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de la seguridad subió de 19% a 37%. Casas puso el avance en perspectiva durante la presentación: solo 1% de las firmas encuestadas considera que existe mucha coordinación.
Del Cueto dijo que la cámara ha encontrado autoridades dispuestas a escuchar a las empresas, compartir información y buscar soluciones conjuntas. Planteó que los hallazgos del sondeo sirvan para continuar ese trabajo con los tres órdenes de gobierno.
El Ejército y la Marina encabezan la confianza empresarial, con 77% y 76%, respectivamente. A la vez, 67% de las firmas considera poco o nada efectivas las acciones recientes del gobierno en materia de seguridad. Al preguntarles qué estrategia debería privilegiar el gobierno mexicano, el 51% eligió la prevención.
Cuando se trata de atender y resolver denuncias, solo 29% de quienes evaluaron a la policía municipal la considera muy o algo efectiva. Las fiscalías estatales alcanzan 39% y los jueces, 40%. Entre las medidas que las empresas esperan del gobierno para mitigar la inseguridad en el transporte de carga aparecen dos peticiones concretas: atender las denuncias y agilizar el trámite posterior a su presentación.
Lo que llega al Ministerio Público varía según el incidente. El 97% de las empresas afectadas por un robo a la cadena de suministro lo denunció, frente a 48% de las que sufrieron extorsión. Una compañía puede destinar más dinero a cámaras, capacitación o monitoreo. Una vez que presenta una denuncia, el avance del caso depende de la autoridad.
Lexia realizó el sondeo para AmCham entre el 5 de junio y el 31 de agosto de 2026. Participaron 204 empresas de la comunidad de AmCham y cámaras aliadas. La muestra es no probabilística y los resultados describen a las firmas participantes. La edición de 2026 tuvo mayor participación de compañías extranjeras y del sector automotriz que la de 2024.