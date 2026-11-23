De la Casa Blanca a los negocios con China

Huang y Trump sostuvieron su primer encuentro en enero de 2025, poco después del regreso del republicano a la Casa Blanca. Para entonces, Nvidia enfrentaba restricciones que limitaban la venta de sus procesadores más avanzados a China, una política que Estados Unidos comenzó a endurecer durante la administración de Joe Biden.

Las medidas buscaban impedir que empresas chinas accedieran a componentes capaces de acelerar el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial, especialmente aquellos con posibles aplicaciones militares.

Para Nvidia, estas restricciones representaban un obstáculo comercial, pues aunque la compañía experimentaba un crecimiento acelerado por la demanda de infraestructura de IA, Huang defendía la importancia de mantener presencia en el mercado chino y evitar que sus competidores locales ocuparan ese espacio.

El acercamiento con Trump avanzó durante los meses siguientes. Huang asistió a una cena en Mar-a-Lago, la residencia del presidente en Florida, en abril de 2025. Después de ese encuentro, el gobierno estadounidense reconsideró algunas restricciones a las exportaciones de procesadores de Nvidia.

Huang también respaldó públicamente la agenda de fabricación estadounidense de Trump. Nvidia anunció planes de inversión multimillonaria para desarrollar infraestructura de producción de inteligencia artificial en Estados Unidos, en línea con el objetivo presidencial de atraer manufactura y empleos al país.

Los chips H200, una negociación clave

Uno de los episodios más importantes ocurrió en diciembre de 2025, cuando Trump anunció que permitiría a Nvidia exportar procesadores H200 a China bajo determinadas condiciones.

Estos chips, utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial, representaban una alternativa de alto rendimiento para empresas chinas que enfrentaban dificultades para adquirir los componentes más avanzados de Nvidia.

La decisión incluyó una condición poco habitual: el gobierno estadounidense recibiría una participación equivalente al 25% de los ingresos correspondientes a las ventas autorizadas, según anunció Trump.