El reporte evalúa las condiciones del Estado de derecho para hacer negocios en 149 economías mediante cinco pilares: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso. Examina si las empresas cuentan con reglas claras, una aplicación consistente de las leyes, condiciones para operar sin amenazas, instituciones íntegras y mecanismos imparciales para resolver disputas.

México obtiene su menor puntuación en estabilidad, el pilar que combina control del crimen y estabilidad política. Sus 24.7 puntos también representan un retroceso frente a los 27.5 de 2021, según el comparativo elaborado con la misma metodología. La evaluación publicada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos fue elaborada por NORC, una organización de investigación independiente afiliada a la Universidad de Chicago.

En la evaluación general, que reúne los cinco pilares, México alcanza 43.5 puntos y ocupa el lugar 91 entre 149 economías. En la calificación general que reúne los cinco pilares, Canadá obtiene 79.2 puntos y Estados Unidos, 76. México también queda por debajo de Chile, con 75.1; Colombia, con 55.1; Brasil, con 55, y Perú, con 47.9.

Detrás de sus vecinos

En el pilar de estabilidad, la brecha de México frente a Guatemala es de 7.1 puntos; respecto de Honduras, de 8.4 puntos. Colombia obtiene 34.1 y Brasil, 36.2, también por encima del resultado mexicano.

México tiene una puntuación cercana a Bolivia, con 25.6 puntos, y Burkina Faso, con 24.3. La proximidad de las calificaciones no implica que estos países enfrenten los mismos problemas: el reporte reúne distintas condiciones nacionales en una puntuación comparable.

El componente de control del crimen considera que prevalezcan la ley y el orden, y que las empresas puedan operar sin riesgos indebidos de violencia o interferencias ilícitas. Para los negocios, esto involucra el entorno en el que trabajan sus empleados, funcionan sus instalaciones y se trasladan sus mercancías.

La estabilidad política, el otro componente de este pilar, evalúa el riesgo de conflictos civiles, agitación política o cambios abruptos de gobierno que puedan interrumpir las operaciones comerciales o debilitar la confianza de los inversionistas.

La distancia del T-MEC

En el pilar de estabilidad del reporte de la Cámara de Comercio, el contraste es mayor frente a los principales socios comerciales de México. Canadá obtiene 81.3 puntos y Estados Unidos, 63.5, frente a los 24.7 mexicanos.

La diferencia también aparece frente a otras economías manufactureras: Vietnam alcanza 62.8 puntos y China, 50.9.

México supera a ambos países en transparencia y previsibilidad, pero queda por debajo en estabilidad. Ese perfil muestra que mejores resultados en información y reglas pueden coexistir con debilidades en las condiciones donde las empresas desarrollan sus operaciones.