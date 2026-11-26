¿A qué obligarán a las aseguradoras?

Uno de los cambios que se plantea, y que no está limitado a los adultos mayores, es que los ciudadanos tengan mayores facilidades para cambiar de aseguradora sin perder los derechos que adquirieron durante los años que estuvieron pagando por su anterior póliza.

Para ello, se establece la portabilidad de los seguros de gastos médicos mayores .

Cuando un asegurado tenga interés en contratar los servicios de otra compañía, podrá solicitar a su aseguradora una constancia en la que se especifiquen los años de antigüedad que tiene, los periodos de espera que ya cumplió, las enfermedades y tratamientos que cubre su seguro, las exclusiones, la suma asegurada, el deducible y el coaseguro.

También será la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) la encargada de establecer las reglas bajo las cuales las compañías tendrán que reconocer los derechos adquiridos por los asegurados.

Además, se busca que las aseguradoras dejen de condicionar indebidamente la atención médica de sus clientes en función de los convenios que tienen con determinados médicos y hospitales.

Cuando se trate de una urgencia médica o esté en riesgo la vida del paciente, las aseguradoras tendrán que cubrir la atención sin restricciones de red hospitalaria, conforme a la cobertura contratada.

Aseguradoras tendrán que ser transparentes

En lo referente a la información que se proporciona a los ciudadanos antes de contratar un seguro, las compañías tendrán que explicar cómo se determina el precio de la póliza, bajo qué condiciones podrá incrementarse y qué criterios se tomarán en cuenta para renovarla.

También deberán dar a conocer la totalidad de los médicos y hospitales que conforman su red, los tabuladores que manejan y los costos que tendría para el asegurado atenderse fuera de ella.

Otro de los aspectos que se busca regular es la denominada letra pequeña de los contratos. Las cláusulas que sean ilegibles o que impidan al usuario conocer con claridad qué padecimientos están excluidos, cuáles son los periodos de espera, cuánto tendrá que pagar por concepto de deducible y coaseguro, o bajo qué condiciones se renovará o cancelará su póliza, carecerán de validez.

Asimismo, se contempla la creación de un producto básico estandarizado de gastos médicos mayores , esto para que los ciudadanos puedan comparar con mayor facilidad los seguros que ofrecen las distintas compañías.

En cuanto a los programas de prevención y chequeos médicos que ofrecen las aseguradoras, la participación de los usuarios será voluntaria. El hecho de no someterse a estos estudios no podrá ser motivo para que se les incremente el precio de sus pólizas, se les restrinja la cobertura o se les niegue su renovación.

