De acuerdo con la iniciativa de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se busca poner límites a los incrementos de las pólizas, a los márgenes de utilidad de las aseguradoras y a las comisiones que reciben los agentes por comercializar estos seguros.
Regulación a seguros de gastos médicos en México: puntos clave de la iniciativa que busca detener incrementos en pólizas
En el caso de los hospitales privados, no solamente se busca que hagan públicos sus precios y que diariamente informen a los pacientes cuánto les está costando estar internados, sino que los incrementos de sus tarifas no superen la inflación.
De hecho, uno de los cambios que se plantea es que, cuando esté en riesgo la vida de un paciente por una controversia con su aseguradora , la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pueda intervenir y autorizar provisionalmente la atención médica.
A continuación, explicamos de qué trata la iniciativa que se tiene previsto presentar este jueves 26 de noviembre en la Cámara de Diputados , a quiénes impactaría y qué tanto cambiaría la relación que tienen los asegurados con estas compañías y con los hospitales privados.
¿Cuáles son los cambios de la iniciativa para las pólizas?
Son seis los ordenamientos legales que se buscan reformar y atender la problemática que enfrentan quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores.
- En el caso de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), se plantean modificaciones a los artículos 96, 99, 200, 201, 208 a 208 Ter, 232, 235, 294 y 485, en materia de primas, fondos de ahorro, comisiones, libre elección de médicos y hospitales, así como de portabilidad de los seguros .
- Respecto a la Ley sobre el Contrato de Seguro (LCS), se proponen cambios a los artículos 162 Bis y 203 Bis a 203 Quinquies, con los que se busca que los asegurados puedan conservar los derechos que han adquirido durante los años que llevan pagando por una póliza, además de garantizar su atención en casos de urgencia médica, conforme a la cobertura contratada.
- También se prevén modificaciones a los artículos 5, 34 Bis, 65 Quater a 65 Quater 2, 85, 90 y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esto ante la falta de claridad que existe en la información que se proporciona a los ciudadanos al contratar un seguro o recibir atención en un hospital privado.
- En cuanto a la Ley General de Salud, se plantean cambios a los artículos 31, 43 a 43 Ter, 51 Bis 1 y 258, para la revisión y cambio los precios de los servicios hospitalarios, la entrega de cuentas diarias a los pacientes y el origen de los insumos médicos que se utilizan y que posteriormente se les cobran.
- La iniciativa también contempla modificar el tercer párrafo del artículo 230 del Código Penal Federal, para reforzar la vigilancia sobre los hospitales que retienen a pacientes o recién nacidos por adeudos, o que niegan la entrega de cadáveres.
- Se propone modificar los artículos 68 Bis, 68 Bis 1, 94 y 109 a 117 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de endurecer las sanciones contra las aseguradoras y reducir los tiempos en los que se resuelven las controversias cuando está en riesgo la vida de un paciente.
¿Por qué se hace esta iniciativa?
De acuerdo con un diagnóstico que realizó en 2022 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), retomado en la iniciativa, 13 millones de personas contaban con un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM).
Sin embargo, uno de los problemas que se detectó es que una persona puede pasar décadas pagando por un seguro y, al llegar a la vejez, verse orillada a prescindir de él por no tener los recursos económicos para renovarlo.
Y es que, conforme aumenta la edad de los asegurados y se encarece la atención médica, también lo hace el precio de las pólizas.
Sumado a ello, recientemente, a nivel general, se ha identificado un incremento en el costo de los seguros.
A lo anterior se suma la concentración que existe en este subsector de la industria aseguradora . De acuerdo con el diagnóstico de la Cofece, solamente cuatro compañías concentraban el 75% de las primas de estos seguros.
También se ha detectado una gran complejidad de los contratos y la falta de claridad en las tarifas que manejan los hospitales privados, más cuando una persona tiene que ser internada.
¿A quiénes beneficia la iniciativa?
Uno de los sectores de la población en los que tendría mayor impacto positivo esta iniciativa es el de las personas de 60 años o más que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, pues se busca que el encarecimiento de sus pólizas no sea motivo para que se queden sin esta protección.
Para ello, se plantea que las aseguradoras estén obligadas a ofrecer un esquema opcional mediante el cual, a partir de los 60 años, el incremento anual de la prima acotada no podrá superar en más de cinco puntos porcentuales la inflación general del año anterior.
Es decir, si la inflación de un año fuera de 4%, el incremento de esta prima no podría ser superior al 9%.
En el caso de los gastos de adquisición de las pólizas, en los que se incluyen las comisiones por su comercialización, lo que se busca es que disminuyan conforme envejezcan los asegurados.
Para las personas mayores de 60 y menores de 70 años, estos gastos no podrán superar el 15% de la prima; para quienes tengan entre 70 y 79 años, el 10%, y para aquellos que tengan 80 años o más, el 5%.
¿A qué obligarán a las aseguradoras?
Uno de los cambios que se plantea, y que no está limitado a los adultos mayores, es que los ciudadanos tengan mayores facilidades para cambiar de aseguradora sin perder los derechos que adquirieron durante los años que estuvieron pagando por su anterior póliza.
Para ello, se establece la portabilidad de los seguros de gastos médicos mayores .
Cuando un asegurado tenga interés en contratar los servicios de otra compañía, podrá solicitar a su aseguradora una constancia en la que se especifiquen los años de antigüedad que tiene, los periodos de espera que ya cumplió, las enfermedades y tratamientos que cubre su seguro, las exclusiones, la suma asegurada, el deducible y el coaseguro.
También será la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) la encargada de establecer las reglas bajo las cuales las compañías tendrán que reconocer los derechos adquiridos por los asegurados.
Además, se busca que las aseguradoras dejen de condicionar indebidamente la atención médica de sus clientes en función de los convenios que tienen con determinados médicos y hospitales.
Cuando se trate de una urgencia médica o esté en riesgo la vida del paciente, las aseguradoras tendrán que cubrir la atención sin restricciones de red hospitalaria, conforme a la cobertura contratada.
Aseguradoras tendrán que ser transparentes
En lo referente a la información que se proporciona a los ciudadanos antes de contratar un seguro, las compañías tendrán que explicar cómo se determina el precio de la póliza, bajo qué condiciones podrá incrementarse y qué criterios se tomarán en cuenta para renovarla.
También deberán dar a conocer la totalidad de los médicos y hospitales que conforman su red, los tabuladores que manejan y los costos que tendría para el asegurado atenderse fuera de ella.
Otro de los aspectos que se busca regular es la denominada letra pequeña de los contratos. Las cláusulas que sean ilegibles o que impidan al usuario conocer con claridad qué padecimientos están excluidos, cuáles son los periodos de espera, cuánto tendrá que pagar por concepto de deducible y coaseguro, o bajo qué condiciones se renovará o cancelará su póliza, carecerán de validez.
Asimismo, se contempla la creación de un producto básico estandarizado de gastos médicos mayores , esto para que los ciudadanos puedan comparar con mayor facilidad los seguros que ofrecen las distintas compañías.
En cuanto a los programas de prevención y chequeos médicos que ofrecen las aseguradoras, la participación de los usuarios será voluntaria. El hecho de no someterse a estos estudios no podrá ser motivo para que se les incremente el precio de sus pólizas, se les restrinja la cobertura o se les niegue su renovación.
¿Qué pasará con quienes tienen un seguro de gastos médicos por parte de su trabajo?
La iniciativa también contempla a quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores como parte de sus prestaciones laborales y que, al perder su empleo, cambiar de empresa o renunciar, se quedan sin esta protección.
Lo que se plantea es que, desde el momento en el que una persona sea incorporada a un seguro colectivo, se le ofrezca la posibilidad de contratar un beneficio de continuación individual.
También se contempla qué pasará con los asegurados que se encuentren recibiendo algún tratamiento médico cuando su aseguradora deje de operar.
¿También se regularán los precios de los hospitales privados?
Así como se pretende poner un tope al incremento de determinadas pólizas, en el caso de los hospitales privados se plantea que el aumento de las tarifas de sus servicios no pueda ser superior a la inflación del año anterior.
Los hospitales también tendrán que respetar los precios máximos de medicamentos e insumos que determine la Secretaría de Economía.
Además, estarán obligados a contar con un catálogo, tanto físico como digital, en el que se especifique cuánto cobran por los servicios médicos, los insumos, los paquetes hospitalarios y los cargos adicionales que puede generar la atención.
Esta información tendrá que proporcionarse al paciente desde el momento en el que ingrese al hospital, incluso cuando se trate de una urgencia.
Pedirán rendición de cuentas a hospitales
Otro de los cambios es que se busca evitar que una persona o sus familiares tengan conocimiento de cuánto les costó una hospitalización hasta el momento en el que el médico determine que el paciente puede regresar a su casa.
Otro de los aspectos que se busca regular es el origen de los insumos médicos que utilizan los hospitales y que posteriormente se les cobran a los pacientes.
Estos productos tendrán que contar con registro sanitario, cuando éste sea exigible, y proceder de establecimientos autorizados, mientras que los distribuidores estarán obligados a acreditar sus permisos y el origen de los insumos.
De hecho, las aseguradoras solamente podrán pagar por aquellos productos que cumplan con estas disposiciones, salvo que su utilización derive de una urgencia debidamente justificada.
En materia de protección al consumidor, la Secretaría de Economía podrá emitir normas para combatir las condiciones comerciales abusivas de los hospitales privados, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) podrá realizar investigaciones, hacer públicos sus resultados y aplicar las sanciones correspondientes.
¿Podrán los hospitales retener a los pacientes por no pagar?
Si bien actualmente está prohibido que un hospital impida que un paciente salga de sus instalaciones por no haber liquidado su cuenta, que retenga a recién nacidos por esa misma razón o que retrase o niegue indebidamente la entrega de cadáveres, lo que se busca es que haya una mayor vigilancia sobre estas prácticas.
Por su parte, la Profeco tendrá que intervenir dentro del ámbito de sus atribuciones.
¿Qué pasará si una aseguradora se niega a pagar y está en riesgo la vida del paciente?
Para estos casos, la iniciativa contempla que la Condusef tenga la facultad de llevar a cabo un procedimiento sumario, con el que se pretende que los conflictos se atiendan en cuestión de horas.
Una vez que se presente la reclamación ante la Condusef, este organismo contará con un plazo de cuatro horas para notificar a la aseguradora. En las 16 horas posteriores a la notificación, tendrá que realizarse una audiencia de conciliación entre las partes, en la que también participará la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
De no llegarse a un acuerdo, la Condusef, con la opinión técnica de la Conamed, podrá autorizar provisionalmente la atención médica de urgencia que requiere el paciente, mientras se determina quién tendrá que hacerse cargo de los gastos.
El procedimiento tendrá que resolverse dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la reclamación, aunque se contempla que, cuando el caso lo amerite, este plazo pueda ampliarse hasta por otras 24 horas.
¿Multarán a las aseguradoras?
Mediante las modificaciones al artículo 485 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se prevén multas de entre 5 mil y 20 mil días de salario.
También se contemplan sanciones de entre 500 y 2 mil días de salario, en el ámbito de actuación de la Condusef, para aquellas compañías que modifiquen unilateralmente las coberturas de sus clientes, incrementen el precio de las pólizas sin contar con una justificación técnica o cancelen los contratos fuera de las condiciones pactadas.
Además se busca que los usuarios tengan mayores herramientas para reclamar el daño que les pueda ocasionar una demora por parte de estas compañías.
Para ello, se establece que, cuando la Condusef emita un dictamen en el que se cuantifique económicamente el daño que sufrió el asegurado por el retraso de su compañía, el monto también tendrá carácter de título ejecutivo no negociable a favor del usuario.
En el caso de los seguros correspondientes a accidentes y enfermedades, la Condusef contará con un plazo de 15 días hábiles para emitir este dictamen.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tendrá que difundir información sobre las reclamaciones que reciben las compañías, las negativas de pago, cuánto tiempo tardan en responder a sus asegurados, las cláusulas contractuales que han sido suprimidas y los gastos que no fueron cubiertos.
¿Cuándo entrarían en vigor estos cambios?
De aprobarse la iniciativa en los términos planteados, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De hecho, desde ese momento, las aseguradoras tendrían que determinar el precio de las primas de las nuevas contrataciones y renovaciones conforme a las disposiciones que contempla el decreto.
Por su parte, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las reglas secundarias en materia de portabilidad, definiciones y comisiones, mientras que las secretarías de Salud y de Economía, así como las demás autoridades involucradas, tendrán que realizar las adecuaciones regulatorias correspondientes.
Una vez que entren en vigor estas disposiciones secundarias, las aseguradoras y los demás sujetos obligados tendrán otros 120 días naturales para realizar las modificaciones a sus contratos, sistemas y procedimientos.