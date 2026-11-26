El plan de Francisco Lira en Bankaool
A mediados de octubre, Expansión conversó con Francisco Lira, quien llegó a la dirección general de Bankaool . A este espacio detalló tres ejes para que la institución financiera muestre crecimientos en la cartera de clientes y colocación de crédito.
Uno de los pilares en los que se concentrará es en la penetración de mayor crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes), que irá de la mano con la implementación del Plan México.
Si bien la apuesta central de Bankaool es con las Pymes, la institución financiera también tiene proyectos con las personas físicas.
Bankaool cuenta con préstamos personales y de nómina y, en palabras de su director, buscarán fortalecer los productos ya existentes. Adelantó la posibilidad de meterse en el mercado de créditos hipotecarios.
“Vamos a potenciar todo el tema de préstamos personales para que sea ágil y fácil. Que puedas bajar tu app y contratar tu préstamo (...) En varios años, no está en el corto plazo, el tema de algún crédito hipotecario”, declaró.
Información de la CNBV apuntó que Bankaool tienes activos por 36,900 millones de pesos. La cartera de crédito asciende a 23,048 millones y, al cierre de septiembre, tuvo una pérdida de 39 millones.
La firma cuenta con 32 sucursales y tiene una tasa de morosidad de 0.58%, al cierre de septiembre.