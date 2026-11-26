Investigación en Costa Rica contra Moisés Chaves

De acuerdo con una investigación de la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Moisés Chaves es buscado en su natal Costa Rica por cargos de fraude y que algunos de sus emprendimientos anteriores han terminado en disputas.

Además de que su primo, Abraham Chaves, fue grabado por autoridades costarricenses que investigan un presunto esquema de fraude inmobiliario, el caso Madre Patria.

En una llamada intervenida, Abraham presumió que hizo un “trato” con primos suyos para comprar la participación de un banco mexicano, aunque nunca se reveló el nombre de la institución.

Moisés Chaves negó a OCCRP que su primo Abraham tuviera alguna participación en el acuerdo bancario.

"Es inevitable que algunas personas, por lazos de sangre o amistad, difundan rumores infundados sobre mis negocios, pero no puedo controlar las falsedades que otros deciden esparcir", declaró.

Al ser cuestionado sobre a quién representaba cuando invirtió en Bankaool, Chaves dijo a los reporteros que hizo “la adquisición a título personal".

"Son fondos legítimos, debidamente verificados en los procesos a los que legalmente he tenido que someterme bajo la regulación mexicana".