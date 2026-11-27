Qué impulsó las exportaciones de México

Las manufacturas aportaron 92.5% del valor de las exportaciones en los primeros diez meses del año. Sus ventas alcanzaron 659,839.7 mdd, con un crecimiento de 31.7% anual. El avance se concentró en las manufacturas no automotrices, que crecieron 45.4%, mientras que las automotrices aumentaron 1.8%.

En el comercio no petrolero, los envíos a Estados Unidos crecieron 33.4% y los dirigidos al resto del mundo, 20.9%. Las exportaciones extractivas no petroleras avanzaron 68.2%, mientras que las agropecuarias retrocedieron 1.6% y las petroleras bajaron 0.5%.

Cuánto importó México de enero a octubre y qué compró más

Las importaciones sumaron 703,650.5 mdd en los primeros diez meses de 2026, un aumento de 27.9% anual. Los bienes intermedios, como las partes y materiales que usan las empresas para producir, encabezaron el avance. Sus compras crecieron 34% y representaron ocho de cada diez dólares de las importaciones. Las de bienes de consumo aumentaron 9.2% y las de bienes de capital, que incluyen maquinaria y equipo, 5.3%.

Cuál fue el saldo comercial de México en los primeros diez meses de 2026

México acumuló un superávit comercial de 9,552.5 mdd entre enero y octubre, frente al déficit de 2,872 mdd del mismo periodo de 2025. El comercio no petrolero dejó un saldo positivo de 39,530 mdd, suficiente para compensar el déficit petrolero de 29,977 mdd.

Cuánto exportó e importó México en octubre de 2026

En octubre, México exportó 86,009 mdd, un nuevo récord mensual que superó por 4,589 mdd el máximo de julio. El crecimiento anual se moderó de 37.9% en septiembre a 30.2% en octubre.

Frente al mes previo, las ventas aumentaron 5.64% con cifras ajustadas por estacionalidad.

Los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos destacaron con un alza anual de 73.6%. En conjunto, los envíos manufactureros crecieron 31.8%. Las exportaciones no petroleras a Estados Unidos subieron 36.8%, frente a un avance de 0.8% en los envíos al resto del mundo. Las ventas petroleras cayeron 3.4%.

Las importaciones llegaron a 85,711 mdd, un 30.8% más que un año antes. Las compras de insumos volvieron a marcar el ritmo, con un crecimiento de 38.1%. Las de bienes de consumo subieron 4.3% y las de bienes de capital, 9.4%.

De cuánto fue el superávit comercial de México en octubre

La balanza comercial de octubre cerró con un superávit de 298.2 mdd, tras el déficit de 606 mdd de septiembre. El superávit no petrolero pasó de 2,748 a 4,591 mdd y compensó el aumento del déficit petrolero, que pasó de 3,354 a 4,293 mdd.