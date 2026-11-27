La cuota IEPS para la gasolina Magna será de 6.70 pesos por un estímulo fiscal de cero pesos. Esta es la segunda semana consecutiva que no se otorga un descuento a la cuota IEPS de la Magna.

Desde el 21 de marzo pasado, la gasolina Magna había contado con apoyos fiscales ante el incremento de los precios de combustibles a nivel internacional, y el objetivo de evitar alzas abruptas en sus precios en estaciones de servicio. El precio de este combustible está topado a 24 pesos por litro. El precio promedio por litro que se registró en el país este viernes fue de 23.69 pesos por litro, de acuerdo con PETRO Intelligence .

Por tercera semana consecutiva, a la gasolina Premium se le cobrará un IEPS de 5.66 pesos por litro, también por un subsidio de cero pesos.

IEPS del diésel se duplica al cobrarle 1.93 pesos por litro

Del 28 de noviembre al cinco de diciembre, el litro de diésel pagará una cuota IEPS de 1.93 pesos, más del doble de la cuota de 0.80 pesos que pagó hasta hoy viernes 27 de noviembre. Esta es la segunda semana consecutiva en la que se le cobra IEPS al diésel, después de 10 semanas de contar con cuota cero y estímulos complementarios.

La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, ajusta cada semana los apoyos fiscales al IEPS a combustibles.

Cuando los precios internacionales del petróleo bajan o se mantienen en un determinado nivel, disminuye la presión en el mercado interno para los precios en estaciones de servicio, entonces Hacienda reduce los estímulos para cobrar esta cuota, y así recaudar dinero por el impuesto IEPS a combustibles.

Por el contrario, cuando los precios internacionales del crudo suben, Hacienda incrementa los incentivos fiscales, para reducir la cuota IEPS a gasolinas y así evitar alzas abruptas en sus precios finales.