La determinación de los sectores estratégicos y actividades relevantes se dio conforme el artículo 13 y Tercero Transitorio de la Ley de Economía Digital, refirió el Acuerdo publicado por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entra en vigor hoy viernes 27 de noviembre de 2026.

La transición de pagos en efectivo al uso de medios de pago digitales y electrónicos deberá ser gradual, y ahora, las autoridades competentes tienen 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas para establecer las condiciones, requisitos, mecanismos, plazos específicos, así como obligaciones y de operación para la recepción de estos pagos en dichas actividades, determinó el Acuerdo.

¿Cuáles son los medios de pagos digitales y electrónicos?

De acuerdo con el artículo 2, de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos los medios de pagos digitales y electrónicos reconocidos formalmente son:

- Código QR

- Dispositivos con tecnología NFC

- Tarjetas de débito y de crédito

- Sistemas de telepeaje y cobro electrónico de cuotas

- Ordenes de transferencia de fondos

La Ley también contempla que, cuando se presenten contingencias que impidan recibir pagos digitales, se permitirá utilizar efectivo o cheques. Sin embargo, estas situaciones no podrán emplearse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones establecidas.