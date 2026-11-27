La determinación de los sectores estratégicos y actividades relevantes se dio conforme el artículo 13 y Tercero Transitorio de la Ley de Economía Digital, refirió el Acuerdo publicado por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entra en vigor hoy viernes 27 de noviembre de 2026.
La transición de pagos en efectivo al uso de medios de pago digitales y electrónicos deberá ser gradual, y ahora, las autoridades competentes tienen 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas para establecer las condiciones, requisitos, mecanismos, plazos específicos, así como obligaciones y de operación para la recepción de estos pagos en dichas actividades, determinó el Acuerdo.
¿Cuáles son los medios de pagos digitales y electrónicos?
De acuerdo con el artículo 2, de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos los medios de pagos digitales y electrónicos reconocidos formalmente son:
- Código QR
- Dispositivos con tecnología NFC
- Tarjetas de débito y de crédito
- Sistemas de telepeaje y cobro electrónico de cuotas
- Ordenes de transferencia de fondos
La Ley también contempla que, cuando se presenten contingencias que impidan recibir pagos digitales, se permitirá utilizar efectivo o cheques. Sin embargo, estas situaciones no podrán emplearse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones establecidas.