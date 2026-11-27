De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la estrategia contempla modificaciones a las tasas de intercambio y a los esquemas de interconexión de las redes de pago, con el objetivo de reducir los costos de las transacciones electrónicas.

También incluye el abaratamiento de terminales punto de venta y la habilitación de teléfonos celulares como dispositivos de cobro, para facilitar que pequeños negocios acepten tarjetas sin invertir en infraestructura tradicional.

Dentro de las campañas que realizarán las instituciones bancarias para incentivar los pagos digitales, destacan promociones en la recargas de tags, así como cashback en el pago de gasolineras.

De igual forma, se tendrá un centro de educación financiera que homologue y haga más efectivo las distintas acciones para incrementar la inclusión financiera que se tienen en el país.