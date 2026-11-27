La banca mexicana prepara, a partir de diciembre, una estrategia para acelerar el uso de pagos digitales mediante una reducción de las comisiones que pagan los comercios por aceptar tarjetas y el lanzamiento de una campaña nacional denominada México Paga Digital, en la que participarán bancos, cadenas comerciales, empresas de telefonía móvil y el gobierno federal.
Ley de Economía Digital: Bancos y empresas alistan campaña nacional para impulsar pagos digitales y reducir comisiones
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la estrategia contempla modificaciones a las tasas de intercambio y a los esquemas de interconexión de las redes de pago, con el objetivo de reducir los costos de las transacciones electrónicas.
También incluye el abaratamiento de terminales punto de venta y la habilitación de teléfonos celulares como dispositivos de cobro, para facilitar que pequeños negocios acepten tarjetas sin invertir en infraestructura tradicional.
Dentro de las campañas que realizarán las instituciones bancarias para incentivar los pagos digitales, destacan promociones en la recargas de tags, así como cashback en el pago de gasolineras.
De igual forma, se tendrá un centro de educación financiera que homologue y haga más efectivo las distintas acciones para incrementar la inclusión financiera que se tienen en el país.
¿Cuáles son los sectores que dejarán de usar efectivo?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó este 27 de noviembre que sólo se aceptarán pagos digitales y electrónicos en gasolineras y casetas de cobro de peajes, como parte de la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, explicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que los sectores de Hidrocarburos e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solo aceptarán pagos digitales y electrónicos, específicamente para las actividades de Expendio al Público de gasolinas y diésel, y el Cobro de Peajes.
La transición de pagos en efectivo al uso de medios de pago digitales y electrónicos deberá ser gradual, y ahora, las autoridades competentes tienen 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas para establecer las condiciones, requisitos, mecanismos, plazos específicos.
¿Cuántos mexicanos pagan con efectivo?
Al margen de la Ley de Economía Digital , existen obstáculo para que los mexicanos adopten los pagos digitales.
Los datos oficiales, tanto del Inegi como de Banco de México (Banxico), sostienen que en el país los pagos digitales son una minoría si se comparan con el uso de billetes y monedas.
El uso de medios de pagos digitales representa 4.4% en compras menores de 500 pesos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que elabora el Inegi.
Mientras que los resultados de estudios cuantitativos sobre efectivo 2025, de Banxico, reveló que casi 51 millones de personas en México, el 98% de los encuestados, usa efectivo para sus gastos diarios como los alimentos, bebidas, tabaco y transporte.