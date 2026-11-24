Digitalización no es inclusión
Carlos Valderrama, fundador y director general del despacho Legal Paradox, apunta que México no sufre un problema de infraestructura digital, sino la falla estructural de incentivos. Por eso, pretender que este comportamiento cambie porque una ley habilite la infraestructura es ignorar la dinámica de la economía del país. “La infraestructura ya existe con SPEI, CoDi y DiMo; lo que falta es una razón económica real para que el pequeño comercio decida usarla”, advierte.
Para él, el verdadero problema de la iniciativa es determinar qué sectores estratégicos tendrán prohibido operar con efectivo, con lo que digitalizar la economía a la fuerza sin resolver la asfixia fiscal ni las condiciones de competencia de la red de medios de pago “no es inclusión financiera, sino fiscalización punitiva disfrazada de modernización tecnológica”.
“Mientras el ecosistema debate sobre interoperabilidad de códigos QR en terminales punto de venta, la fonda de la esquina observa comisiones que rozan o superan el 3.5%. más IVA. Para la microeconomía, aceptar cobro digital hoy no representa una ventaja competitiva, sino un recorte a su margen de supervivencia”, afirma.
Por eso, opina que la discusión debería centrarse en qué barreras, costos, conectividad, facilidad de uso y certidumbre regulatoria impiden que la alternativa digital resulte realmente conveniente para cada negocio. El futuro del pago digital, dice, no se resuelve redactando normas, sino construyendo un modelo en el que cobrar en digital sea más rentable que guardar billetes en la caja registradora.
Liset Ramos Carduño, especialista en derechos económicos internacionales, evalúa la discrecionalidad administrativa del proyecto de ley y sostiene que la absorción de costos tecnológicos puede constituir una barrera de entrada. “Digitalización no siempre es sinónimo de inclusión. Debemos considerar a quienes no tienen una cuenta bancaria, a quienes tampoco cuentan con conectividad suficiente o con un dispositivo adecuado con las capacidades digitales necesarias”, afirma.