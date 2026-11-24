Falta mejorar la confianza de los usuarios

Sin embargo, el sector bancario del país reconoce retos importantes como la desconfianza y la escasa inclusión financiera, con lo que se busca a partir de campañas de promoción despertar el interés de la población en utilizar medios de pago digitales.

La ley, que fue publicada el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, ha entrado en la fase final del plazo de 15 días hábiles para dar a conocer los sectores estratégicos donde, además de las gasolineras y las casetas, comenzará la disminución del uso del efectivo en el país.

Con una informalidad laboral del 54.2%, 20 millones de adultos al margen del sistema bancario y las altas comisiones que encarecen la aceptación de los pagos digitales, quitarle una parte del mercado al efectivo se ve lejano en el país.

Dicho escenario ya generó dudas sobre la viabilidad y los retos logísticos y culturales que representa una adopción de esta magnitud en el sistema de pago del país.

La Ley de Economía Digital llega en un momento donde México ha alcanzado un punto máximo en infraestructura, con más de 58 millones de tarjetas de crédito en circulación, 162 millones de tarjetas de débito y más de 149 millones de contratos para hacer operaciones desde el teléfono móvil.

Las gasolineras ya han expresado su rechazo y efectos negativos por la medida, la cual podría dejar fuera del negocio a 200 estaciones de servicio en un contexto en el que 35% del pago de combustible se realiza en efectivo en el país.