La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual las gasolineras y casetas de peaje de todo el país dejarán de recibir dinero en efectivo, transicionando hacia métodos de pago 100% digitales como tarjetas bancarias, dispositivos NFC y la herramienta conocida como Tag PASE.

Esta transición será gradual y no inmediata, pues las autoridades cuentan con 15 días hábiles para determinar las medidas y lapsos de tiempo que los establecimientos deben implementar para garantizar las condiciones adecuadas con los métodos de pago. El documento también especifica que, en situaciones de contingencia que impidan recibir pagos digitales, sí se permitirá utilizar efectivo o cheques.

De esta manera, los conductores también contarán con algunos días para obtener las herramientas digitales que les permitan realizar sus pagos, siendo el Tag PASE uno de los más importantes, sobre todo para las personas que cruzan por casetas constantemente.

