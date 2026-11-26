Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones mexicanas provenientes de Asia alcanzaron 321,038 millones de dólares, frente a los 214,911 millones de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

La diferencia entre ambas regiones llegó a 106,127 millones de dólares, casi siete veces la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Fue en 2025, cuando Asia desplazó a América del Norte como el principal proveedor regional de México, con una ventaja de 36,304 millones de dólares. Sin contabilizar todavía el último trimestre de 2026, esa distancia es casi tres veces mayor.

Hace una década, el escenario era muy distinto, ya que en 2015, México compraba a Estados Unidos y Canadá mercancías por alrededor de 61,230 millones de dólares más que a las economías asiáticas.

La transformación del comercio mexicano ocurre en un momento particularmente sensible para la relación con Estados Unidos, en medio de la revisión del T-MEC y las presiones del gobierno de Donald Trump para reducir la presencia de insumos asiáticos en las cadenas productivas de la región.

Al mismo tiempo, los industriales mexicanos buscan que una mayor proporción de los componentes que utilizan las fábricas del país provenga de proveedores nacionales.

Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señala que el fortalecimiento del contenido nacional es una de las prioridades del organismo y que las inversiones que lleguen al país deben traducirse en nuevas oportunidades para las empresas mexicanas.

El objetivo, explica, es que las pequeñas y medianas industrias se integren a las grandes cadenas productivas y que México fabrique cada vez más insumos, componentes y productos dentro de su territorio.

¿Cuánto importa México de Estados Unidos y Canadá?

La ampliación de la brecha no responde a una caída en las compras mexicanas a sus socios del T-MEC . Por el contrario, ambos países han conseguido aumentar sus ventas al mercado mexicano este año, aunque a un ritmo mucho menor que el de sus competidores asiáticos.

Las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron 9.2% anual hasta septiembre, mientras que las de Canadá aumentaron 17.7%.

En conjunto, las compras a los vecinos del norte avanzaron 9.6%, un ritmo que quedó lejos del crecimiento de 51.6% que registraron las importaciones desde Asia.