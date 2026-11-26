Estados Unidos y Canadá venden más mercancías a México que hace un año, pero eso no ha sido suficiente para seguirle el paso a Asia. La región asiática, que en 2025 desplazó a América del Norte como principal proveedor del país, ahora le saca una ventaja récord.
Asia pisa el acelerador en México pese a Trump; le vende 106,000 mdd más que EU y Canadá
Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones mexicanas provenientes de Asia alcanzaron 321,038 millones de dólares, frente a los 214,911 millones de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).
La diferencia entre ambas regiones llegó a 106,127 millones de dólares, casi siete veces la registrada en el mismo periodo del año pasado.
Fue en 2025, cuando Asia desplazó a América del Norte como el principal proveedor regional de México, con una ventaja de 36,304 millones de dólares. Sin contabilizar todavía el último trimestre de 2026, esa distancia es casi tres veces mayor.
Hace una década, el escenario era muy distinto, ya que en 2015, México compraba a Estados Unidos y Canadá mercancías por alrededor de 61,230 millones de dólares más que a las economías asiáticas.
La transformación del comercio mexicano ocurre en un momento particularmente sensible para la relación con Estados Unidos, en medio de la revisión del T-MEC y las presiones del gobierno de Donald Trump para reducir la presencia de insumos asiáticos en las cadenas productivas de la región.
Al mismo tiempo, los industriales mexicanos buscan que una mayor proporción de los componentes que utilizan las fábricas del país provenga de proveedores nacionales.
Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señala que el fortalecimiento del contenido nacional es una de las prioridades del organismo y que las inversiones que lleguen al país deben traducirse en nuevas oportunidades para las empresas mexicanas.
El objetivo, explica, es que las pequeñas y medianas industrias se integren a las grandes cadenas productivas y que México fabrique cada vez más insumos, componentes y productos dentro de su territorio.
¿Cuánto importa México de Estados Unidos y Canadá?
La ampliación de la brecha no responde a una caída en las compras mexicanas a sus socios del T-MEC . Por el contrario, ambos países han conseguido aumentar sus ventas al mercado mexicano este año, aunque a un ritmo mucho menor que el de sus competidores asiáticos.
Las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron 9.2% anual hasta septiembre, mientras que las de Canadá aumentaron 17.7%.
En conjunto, las compras a los vecinos del norte avanzaron 9.6%, un ritmo que quedó lejos del crecimiento de 51.6% que registraron las importaciones desde Asia.
Taiwán y Vietnam impulsan las importaciones mexicanas
Aunque China se mantiene como el mayor proveedor asiático de México , con ventas de 105,979 millones de dólares hasta septiembre, el crecimiento de la región tiene otros protagonistas.
Taiwán es el más destacado, pues las importaciones provenientes de la isla crecieron 171.3% anual, hasta alcanzar 79,792 millones de dólares.
Por sí solo, Taiwán explica 46% del valor adicional que México destinó este año a adquirir mercancías asiáticas.
Vietnam también ha ganado terreno, porque las importaciones mexicanas provenientes de ese país más que se duplicaron, con un crecimiento de 114.6% anual y un valor de 32,588 millones de dólares.
Entre Taiwán y Vietnam explican alrededor de 62% del incremento de las compras mexicanas a Asia.
Malasia es otro de los proveedores que han acelerado sus ventas a México, con un crecimiento de 82.3%, mientras que las importaciones provenientes de Tailandia aumentaron 51.5%.
Para José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las economías asiáticas son también un referente de cómo la apertura , la innovación y la colaboración entre gobiernos y empresas pueden contribuir al desarrollo económico.
“Industriales en México tenemos que estar abiertos a la competencia, es la libre competencia la que nos va a hacer mejores”, señala el dirigente empresarial.
Medina Mora destaca que la apertura a la competencia en Asia ha permitido desarrollar mejores productos, servicios y modelos de negocio.
¿Qué productos importa México de Asia?
Detrás del ascenso de Asia como proveedor de México hay un fuerte componente tecnológico, dado que las compras de maquinaria, aparatos, material eléctrico y sus partes alcanzaron 238,385 millones de dólares hasta septiembre, un crecimiento de 82% anual.
Este grupo de mercancías explica prácticamente todo el incremento de las importaciones mexicanas provenientes de Asia y ya concentra tres de cada cuatro dólares que México destina a comprar productos de esa región.
El desglose por partidas arancelarias permite identificar con mayor precisión de dónde viene el impulso. Las compras de partes y accesorios de máquinas, prácticamente se triplicaron, al alcanzar 64,721 millones de dólares.
A su vez, las importaciones de computadoras y equipos de procesamiento de datos aumentaron 165.9%, mientras que las de circuitos electrónicos integrados crecieron 78.5%.
Estos tres grupos de mercancías explican más de 80% del incremento de las compras mexicanas a Asia.
En Vietnam, la concentración es todavía más evidente, pues nueve de cada 10 dólares que México destina a adquirir mercancías de ese país corresponden a maquinaria, aparatos y material eléctrico.
El desarrollo de capacidades productivas en industrias de mayor complejidad tecnológica es precisamente uno de los retos que reconoce la Secretaría de Economía.
Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, señala que México necesita avanzar hacia una manufactura más sofisticada e incorporarse a industrias en las que todavía tiene un desarrollo insuficiente, como la de semiconductores.
“Cuando te pones a ver toda la cadena que tienes que desarrollar, todas las industrias que se tienen que mover para poder llevar a buen puerto a una industria, es enorme”, explica la funcionaria.
Construir esas cadenas de proveeduría es parte de las tareas pendientes de la política industrial mexicana, en un momento en el que las compras tecnológicas a Asia avanzan a una velocidad que los socios del T-MEC no han conseguido igualar.
¿Puede Norteamérica sustituir las importaciones de Asia?
Estados Unidos y Canadá tienen margen para recuperar terreno como proveedores de México. Una consulta a hfAI, la herramienta de inteligencia artificial de la Fundación Hinrich, especializada en comercio internacional, identifica oportunidades en sectores como el automotriz, la electrónica, la maquinaria, los insumos químicos y los minerales.
En la industria automotriz, las alternativas regionales incluyen motores, transmisiones, arneses, componentes eléctricos y materiales para baterías, mientras que en el sector tecnológico destacan los servidores, las tarjetas electrónicas y los equipos de redes.
Sin embargo, la capacidad de Norteamérica para ofrecer estos productos no significa que pueda desplazar a proveedores asiáticos. Uno de los mayores desafíos está en la industria electrónica mexicana, cuyo crecimiento sigue concentrado en el ensamblaje final, con una dependencia de Asia para el suministro de semiconductores y otros componentes.