Contra el huachicol de combustibles

Hacienda detalló que la comercialización irregular e ilícita de combustibles ha evidenciado la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los pagos como mecanismo para verificar la legalidad de las operaciones. En este sentido, contar con registros verificables constituye una medida complementaria a las acciones implementadas por el Estado mexicano, como las modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal principalmente en materia de controles volumétricos y la expedición de una nueva Ley del Sector de Hidrocarburos y su Reglamento.

También la incorporación de medios digitales y electrónicos de pago para combustibles busca fortalecer las capacidades de supervisión y detección de probables irregularidades en la cadena de valor. Por igual favorece la modernización del sector hidrocarburos y contribuye a ampliar las opciones de pago disponibles para las personas Usuarias Finales, mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, reduce los riesgos y costos asociados al manejo de efectivo para los Permisionarios y, fortalece la transparencia y trazabilidad de las operaciones realizadas en las mismas, con lo que se coadyuvará a la estrategia nacional implementada para erradicar el comercio ilícito de combustibles, detalló el documento.

De acuerdo con Hacienda, la medida disminuye los riesgos y los costos operativos asociados a la gestión y manejo de dinero en efectivo para los permisionarios de las estaciones de servicio.

Cabe destacar que aún no hay fechas determinadas para la transición, pero para agilizar este cambio y reducir las cargas operativas, previamente en abril pasado, el gobierno federal firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales para la reducción temporal de cuotas de intercambio aplicables al giro de gasolineras, para los pagos en terminal punto de venta, con el objetivo de reducir las comisiones de los pagos por estos medios.