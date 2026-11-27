Ley de Economía Digital agilizará tránsito en carreteras
En tanto, el uso de medios electrónicos y digitales para pagos en casetas de cobro de peaje, tiene entre sus principales objetivos reducir el tránsito en carreteras.
“En el caso de los servicios asociados a la infraestructura carretera, el uso predominante de efectivo en sistemas de cobro de peaje genera fricciones operativas que se traducen en mayores tiempos de espera, congestión vehicular y limitaciones en la capacidad de procesamiento de flujos de tránsito”, refiere Hacienda en el DOF.
Por lo que la incorporación de medios de pago electrónicos, en sistemas de telepeaje permitirá optimizar la operación de los sistemas de cobro, reducir tiempos de cruce y mejorar la eficiencia del servicio público de transporte, en línea con los objetivos de modernización de la infraestructura carretera, así como con el carácter de servicio público que reviste dicha infraestructura conforme al marco jurídico aplicable, detalló el documento.
De acuerdo con el "Análisis de colas en autopistas de cuota en México", elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte, se determinó que un sistema de cobro completamente manual reduce la capacidad de procesamiento de vehículos en comparación con un esquema mixto. Además, las filas generadas por el pago en efectivo superan los 800 metros de longitud, bloqueando físicamente las salidas y accesos de vialidades adyacentes a la autopista.
Los resultados de dicho estudio muestran que los usuarios que pagan totalmente de forma manual, el tiempo promedio de demora en las casetas con sentido hacia la Ciudad de México se eleva de 2.40 a 14.72 minutos, lo que representa un aumento de 612%.