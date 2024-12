En entrevista con Expansión, “El Canelo” cuenta como pone su granito de arena para cumplir el sueño de su hermano, quien arrancó una taquería en su natal Guadalajara y ahora busca expandirse por un territorio jugoso: el estadounidense.

“El crédito del negocio es todo para mi hermano. Es un emprendimiento que él inició hace 10 años en Guadalajara y yo nomás estoy aquí poniendo un granito de arena para mostrar al mundo la calidad de tacos que trae”.

Los hermanos tienen la mira puesta en San Diego, Estados Unidos, a donde planean llegar para lanzar la especialidad de la casa que son los tacos de pastor, pero también de bistec, suadero y tripa, más las aguas frescas, que también son una tradición familiar.

"Si vas a la taquería vas a ver que siempre está llena y a lo mejor el pensamiento que te viene es que porque son del hermano de “El Canelo”, pero cuando los pruebas dices: 'el producto en realidad está bueno'", dice el tapatío.

Saúl, quien se ha subido 66 veces al ring, llevándose 62 ocasiones la victoria, 39 por nocaut, reconoce que no hay éxito fortuito en ningún emprendimiento, como tampoco en la vida deportiva.

Saúl, ¿cuáles son los valores que aplicas en tu negocio que también han sido claves en tu éxito deportivo?

La pasión es una. Entregarte al 100% y dar lo mejor de ti es una forma en la que he logrado conseguir los resultados que tengo. También la disciplina es parte de esos valores que veo en mi y en mi hermano con su negocio. Yo crecí viéndolo emprender y viendo sus dones. Mucha de la escuela que tengo es de él [Ricardo], porque así yo lo veía desde que era chico.

Así que la disciplina, la entrega, la pasión y el amor te llevan a hacer cosas grandes. Este conjunto de entregas son los ingredientes que deben llevar cualquier emprendimiento.

¿Tu estilo único para pelear se refleja también en esta experiencia que ofreces en la taquería?

Hablando de calidad, sí. Porque hay mucha calidad. Y si no que vengan a probar los tacos para que me desmientan, porque yo he visto con mis propios ojos y con mi propio paladar la buena calidad de nuestros tacos. Estoy muy contento, porque es un sueño que mi hermano ha tenido y ver cómo ha crecido y se ha vuelto un éxito.

Si pudieras invitar a cualquier rival que hayas enfrentado en el ring para probar los tacos, ¿a quién sería y qué taco le pondrías? Y además, ¿con qué salsa?

A todos, que se vengan a consumir, que me sigan dando. Están bienvenidos todos y cada uno de ellos para que prueben unos buenos tacos, que sepan que habrá unos buenos ‘trompos’ conmigo, aunque ahora muy diferentes.

Si cada taco del menú representara un momento de tu carrera, Saúl, ¿cómo sería el taco del combate con Golovkin?

No, pues sería uno de los mejores tacos que hayas probado. Con harta salsa, muy picoso.

Antes de concluir la entrevista, “El Canelo” hace una advertencia. Si no les entregan rápido los tacos en El Pastor del Rica… habrá problemas y si no lo creen, aquí está la muestra. Bajo advertencia no hay engaño.