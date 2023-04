“Algunas personas han llevado el huevo de manera ilegal a Estados Unidos. Es un efecto como el de la gasolina, los estadounidenses vienen y compran la proteína para revenderla y ya hay zonas de desabasto en los estados de la frontera. Hay una fiebre por el huevo mexicano”, dice Rivera.

(Especial)

Reventa genera escasez en México

Y mientras en Estados Unidos se regulariza la producción y compra de huevos, en algunas cadenas de supermercados y tiendas en México comienza a notarse un vacío en los estantes que ofrecen la proteína. Incluso, el alimento aparece como no disponible en algunos e-commerce de supermercados. En el supermercado en línea Jüsto, la proteína no estaba disponible el 2 de febrero, aunque para el día siguiente la única marca no disponible era Bachoco en su presentación de 18 piezas.

(Expansión )

Los faltantes en las tiendas comenzaron desde hace días. “El jueves pasado fui al Walmart (Tepeyac) y no encontramos mucha variedad de marcas de huevo, por ejemplo Bachoco no había y terminamos comprando El Calvario” dice una consumidora de ese supermercado.

En otra tienda Walmart ubicada en la colonia Buenavista, el 1 de febrero se notaban algunos espacios vacíos en el anaquel donde se oferta la proteína de presentación de 38 piezas. “Se han acabado más rápido”, dijo un colaborador de la tienda, quien no quiso hacer comentarios respecto al abasto del producto.

La escena se replica en otras tiendas de Soriana y Chedraui ubicadas en la delegación Cuauhtémoc. Expansión consultó a las minoristas sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

En tiendas ubicadas en Ecatepec, Naucalpan y Tlatelolco, los encargados comentan que sí han encontrado la proteína sin ajuste en su precio en tiendas como El Zorro Abarrotero, pero no de Bachoco.

El precio del huevo en México aumentó 25.67% de diciembre de 2021 al mismo mes de 2022, según datos del Índice de Precios al Consumidor, que reporta el Inegi.

Desabasto en el sureste

En un Walmart ubicado en Cancún la falta de la proteína en los anaqueles comenzó a finales de febrero, incluso en algunas tiendas en Mérida y Chetumal ha sido casi imposible adquirir la proteína, desde hace un par de semanas. “Lo hemos comprado a casi 70 pesos un kilo”, dice una consumidora que vive en la colonia Chuburná.

Rivera comparte que semanas antes de que se registrara el desabasto en el norte de México, se reportó escasez de huevo en Yucatán, que es el estado desde donde se surte la región sureste del país, generado por la falta de abasto de las empresas productoras, que han priorizado sus ventas en otros mercados.

“Hay una tendencia al desabasto nacional porque va a haber una desatención de las compañías productoras, como Bachoco y San Juan, para atender la demanda estadounidense”, declara Rivera.

Para el representante de los pequeños comercios, la escasez y la escalada de precios en algunas regiones terminará una vez que Estados Unidos normalice la situación de su producción. Por lo pronto, se esperan alzas. “El desabasto es primo hermano del precio alto”, concluye.