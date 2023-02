Home Depot invertirá 3,700 millones de pesos para abrir nuevas tiendas en México

El optimismo respecto al mercado de construcción de vivienda y hospitales no es una casualidad para la compañía. Home Depot, que comercializa insumos para la construcción, tiene un impulso en México por la venta a contratistas, aunque esto no significa que quite la mira de los clientes que van a sus tiendas o compran a través de su e-commerce.

Para mantener el ritmo en esta tendencia de las mejoras en el hogar, que tuvo un repunte durante la pandemia, la empresa fortaleció su oferta de herramientas, de manuales a inalámbricas, además de otros productos como focos y hasta fertilizantes, con marcas propias que tienen un precio menor frente a las marcas de prestigio para hacerlas más accesibles para los consumidores.

El directivo no especificó qué porcentaje de sus ventas consolidadas en México representan sus marcas propias, pero este no es el único movimiento de Home Depot, que también abrió su piso de ventas para integrar muebles, una categoría que, a decir de Rodríguez, complementa su oferta. Otro detonador de las ventas son los artículos de temporada, como Navidad y Halloween.

Para poder hacer una mezcla de precios y darle la vuelta al efecto inflacionario, la compañía desarrolla sus marcas propias de la mano de proveedores nacionales, que representan el 80% de quienes surten sus mercancías, y que destacan marcas como Lamosa, Interceramic, Vitromex, además de contar con marcas exclusivas, como la de pinturas BEHR.

Crecer en México

Para complementar el negocio, Home Depot alista una inversión de 3,700 millones de pesos que se ejercerán durante este año para abrir cinco tiendas en el país, en ciudades como Cancún, Mexicali y Hermosillo, además de otra en la zona metropolitana de Monterrey y Ciudad de México, donde el plan es abrir siete unidades hacia 2027, que se sumarán a las 10 que tiene actualmente.