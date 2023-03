¿Qué se sabe de la inversión de Tesla en México?

Los rumores sobre la instalación de la planta comenzaron en octubre del año pasado, tras la visita de Musk a Nuevo León.

El 14 de febrero, el Canciller Marcelo Ebrard agradeció la visita de Rohan Patel, director de desarrollo de Negocios de la compañía, así como a Eugenio Grandio, director de mercado. “Pronto habrá más buenas noticias”, dijo entonces.

Días atrás, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló en entrevista con varios medios locales, que la inversión de Musk en el estado estaba confirmada, para lo cual daría el anuncio oficial días más tarde.

El argumento del agua

La semana pasada, López Obrador aseveró que Nuevo León atraviesa por un momento complicado en cuanto al suministro de agua, por lo cual negaría el permiso al fabricante de automóviles de instalarse en dicho estado fronterizo.

"Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. No es factible”, aseveró en su conferencia matutina del viernes pasado.

Tras las declaraciones del mandatario, otros estados, entre ellos Michoacán, levantaron la mano para acoger la planta de Tesla.

Actualmente, la empresa cuenta con diferentes fábricas ubicadas en China, Alemania, además de Texas, Nevada y California, en Estados Unidos.

Baches en la estrategia de México para atraer inversiones

La disputa por la planta de Tesla comienza a preocupar a la iniciativa privada en México.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que Tesla es quien definirá la región en donde deberá instalarse, destacando que el país debe otorgar la mayor información y certidumbre en el proceso, principalmente por el dinamismo económico y empleos que generaría.

“El respaldo del Gobierno Federal a la instalación de la empresa, así como la correcta promoción de los gobiernos estatales interesados en llevar a sus territorios la planta automotriz, debe servir para que Tesla tenga la seguridad de que el mejor lugar para invertir es México”, añadió el organismo.

Este miércoles la empresa tendrá su Investor Day, que se llevará a cabo desde su planta denominada “Gigafactory” en Texas y en el que algunos de sus inversores institucionales y minoristas asistirán en persona, para discutir “sus planes de expansión a largo plazo”, de acuerdo con un documento de Tesla.

Entre otros temas, también se abordará la asignación de capital y la plataforma de generación 3 de la empresa, que pretende reducir en 50% los costos de producción de los Model 3 y Model Y, conversaciones que se sostendrán con su equipo de liderazgo.