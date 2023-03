La ley que prohíbe que los comercios exhiban cigarros en sus mostradores entró en vigor el 15 de enero. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el golpe en las ventas no se puede cuantificar porque la venta de cigarros impulsa la de otros productos, como las botanas.

“Se ha resentido la venta, no me atrevería dar una cifra porque la venta regular del cigarro participa con el 25% de las ventas mensuales, porque va junto con un elenco de productos que se venden de manera regular, y al no estar el cigarro ahí se deprimeron las ventas en conjunto”, dice.

Pero no todos los comercios han sentido este impacto en los ingresos a partir de la prohibición para exhibir las cajetillas. “No hemos visto cambios, los clientes que fuman no cambian de marca, es difícil que cambien. Sólo si suben mucho de precio es cuando buscan otras opciones”, dice Isabel Contreras, quien atiende y administra una tienda de abarrotes en la colonia San Simón Tolnáhuac, en la Ciudad de México.

Los tenderos no son los únicos que tuvieron que adecuarse a la nueva reglamentación, pues los bares y restaurantes también deben ser lugares libres de espacios de humo de tabaco, por lo que tuvieron que eliminar las áreas de fumadores dentro de sus locales.

Por ahora, algunos comercios destacan afectaciones, mientras a las afueras de los locales, las personas buscan zonas poco aglomeradas para fumar. “Hemos acatado las leyes, pero no hemos tenido problema porque desde antes la gente salía a fumar. Vienen a pasar un rato, a bailar, a cantar, que no se pueda fumar a dentro no cambia esto”, dice Joel García, el administrador de El Jaripeo, un restaurante bar de Ecatepec.

El camino de los amparos

Mientras los locales miden si los cambios que se generaron con la reglamentación de la ley del tabaco, empresas de todos los sectores y tamaños recurrieron a los amparos para obtener una suspensión de la ley. Este es el caso de Oxxo, que obtuvo una suspensión definitiva a la empresa dueña de Oxxo en contra de las modificaciones al reglamento.