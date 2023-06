La naturaleza de Despegar como agencia de viajes online no ha limitado sus planes al ámbito digital. La compañía argentina prepara más aperturas de tiendas físicas en un mercado que, al no estar ampliamente bancarizado, resulta necesario, a través de un formato hecho en México que se exporta hacia el resto de la región: el de Best Day.

Despegar cimbró al sector con el anuncio de la adquisición de la mexicana Best Day en los primeros días de 2020; sin embargo, la transacción corría el riesgo de perder brillo al darse por la pandemia de covid-19, que trajo la mayor crisis del sector turístico en su historia reciente. Pero con la actividad turística prácticamente recuperada, los planes iniciales de la transacción se retoman en la región.