La mente detrás del Toyota Prius

Su equipo trabajó durante más de una década para cumplir con el ambicioso objetivo. Combinaron dos tecnologías –un motor de combustión eficiente con una batería de litio– para maximizar la eficiencia de combustible. Tras superar numerosos obstáculos técnicos, logró optimizar el sistema de propulsión híbrida y crear un diseño aerodinámico. El nuevo modelo, denominado Prius, fue presentado en 1997 y pronto se convirtió en un éxito comercial. Toyota vendió 123,000 unidades de esa primera generación, según datos de la compañía. Las ventas de la segunda generación, lanzada en 2004, fueron 10 veces mayores, superando el millón de unidades. El crecimiento exponencial en las ventas obedeció, entre otras cosas, a que la segunda generación tuvo un costo de producción a la mitad, lo que permitió mejorar el precio del modelo.

El Toyota Prius representó un importante salto tecnológico para la industria automotriz. Introdujo tecnologías innovadoras, como el frenado regenerativo, que permite que la batería se recargue cada vez que se aplican los frenos, y una transmisión continuamente variable (CVT), que optimiza la economía de combustible. El modelo, de diseño futurista, creó un nuevo segmento y allanó el camino para que otros fabricantes de automóviles invirtieran en el desarrollo de nuevos modelos híbridos y otras tecnologías de combustible alternativo.

Después del éxito del Prius, Uchiyamada siguió ascendiendo en las filas de Toyota. Se convirtió en miembro de la Junta Directiva en 1998, y luego ocupó una serie de cargos importantes, incluyendo vicepresidente ejecutivo de la Junta Directiva. En 2013, fue nombrado presidente y en 2023 se convirtió en socio ejecutivo. Uchiyamada, quien ha sido llamado "el padre del Prius", está próximo a retirarse, pero antes de hacerlo visitó algunos países, entre ellos México, uno de los principales mercados para Prius, después de Japón y Estados Unidos. En el país, Toyota también tiene dos plantas, en donde fabrica la pickup Tacoma, que recientemente incorporó una versión híbrida.

La primera generación de Prius salió al mercado en 1997. (AFP)

Un modelo exitoso

Prius llegó por primera vez a México en 2010. Aunque el modelo ya llevaba 13 años en el mercado, y era popular en Japón, Estados Unidos y Europa, en México las opiniones estaban divididas respecto a la conveniencia de lanzarlo. Cuatro años antes, Honda puso a la venta una versión híbrida de su modelo Civic, pero entonces las baterías que requerían este tipo de modelos eran mucho más costosas y la única manera de equilibrar ese sobrecosto era reducir el equipamiento. Esto, sin embargo, no convencía a los consumidores: ¿por qué pagar el doble por un modelo híbrido austero, cuando se podía tener el mismo a gasolina con quemacocos y rines?

Debido a las bajas ventas, durante los siguientes cuatro años, la oferta de modelos híbridos se mantuvo limitada. Del Civic híbrido, por ejemplo, se vendieron 1,912 unidades entre 2006 y 2010, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Entonces las personas no conocían bien la tecnología, la eficiencia de combustible no era un factor decisivo de compra y el precio era superior al de otros modelos de dimensiones similares. Debido a todo esto, algunos directivos de Toyota en México dudaban del éxito que podría tener el modelo, pero finalmente decidieron lanzarlo en 2010. Incluso, tres años después, la marca consideró dejar de comercializar el modelo en México debido a que las ventas no habían despegado y algunos directivos no veían futuro para esta tecnología en el corto plazo. Pese a todo, la japonesa tomó la decisión de mantener el auto en el país.

"Prácticamente lo relanzamos en 2014. Hicimos mucha inversión en tiempo y dinero para capacitar a toda la red de distribuidores, como si hubiera llegado nuevo", cuenta Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales México. Él, quien entonces era el director de operaciones, fue uno de los impulsores de la tecnología en el país. La marca bajó un poco el precio y les pidió a sus distribuidores que vendieran al menos una unidad al mes. Entonces Toyota tenía 78 concesionarios. “Al final, poco a poco, fuimos generando volumen. 78 unidades al mes, eran casi 1,000 al año”, dice Díaz. Las ventas del Prius pasaron de 168 unidades en 2010 a 7,000 en 2016. En ese año, el vehículo de diseño futurista tuvo un impulso inesperado.

En abril de 2016, justo cuando Toyota estaba por lanzar la cuarta generación de Prius en México, hubo modificaciones temporales al programa ‘Hoy no Circula’ en la Zona Metropolitana del Valle de México. Durante dos meses, todos los autos —sin importar si tenían holograma 0 o 00— no podían circular un día a la semana ni un sábado de cada mes. Sólo los híbridos y los eléctricos estuvieron exentos de estas medidas. En medio de esta coyuntura, las ventas de Prius se dispararon. En ese año, se vendieron 10,554 modelos híbridos, de los cuales 66% fueron Prius, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

México se posicionó como el tercer mercado en donde más Prius se vendían a nivel mundial, después de Japón y de Estados Unidos. Alcanzar este volumen le permitió a la filial mexicana llamar la atención de la corporación y lograr la asignación de más unidades, tanto de Prius, como de otros modelos híbridos. Hoy, la marca japonesa comercializa ocho: Prius, RAV4, Corolla, Camry, Sienna, Highlander, Tundra y Sequoia. Toyota dijo en mayo que espera ofrecer una versión híbrida en cada uno de los 18 modelos que vende en el país. Además de la quinta generación de Prius, Díaz adelantó que llegarán dos híbridos más este año.