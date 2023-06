La CNBV autoriza a la BMV mantener suspendida la cotización de TV Azteca

La compañía de contenidos argumenta que no puede publicar sus estados financieros debido a que el pasado 10 de mayo, el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México le ordenó no presentar información relativa a sus estados operativos "con la finalidad de no causar incertidumbre".

Pero la BMV advirtió el día de la suspensión que el paro de la cotización podría durar hasta que TV Azteca divulgara la información faltante, según lo estipulado en artículo 248, fracción I de la Ley del Mercado de Valores. Además dijo que los intermediarios del mercado de valores deberán abstenerse de canalizar solicitudes u órdenes tendientes a celebrar operaciones con los valores antes identificados.

TV Azteca lleva 28 días sin poder vender o mover acciones.

El último estado financiero que emitió la empresa de contenidos fue el del cuarto trimestre de 2022, donde detalló un desplome de 68% en sus ganancias, derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costo relacionados con la transmisión de los partidos del mundial de Qatar 2022.