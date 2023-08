La administración de la petrolera hizo público hace unas semanas que recibiría una nueva aportación de capital por alrededor de 3,900 millones de dólares –sin dejar claro si será o no la única del año– y que el gobierno federal continuará respaldando sus amortizaciones de deuda durante lo que resta del sexenio.

Pemex tiene compromisos de pago valuados en más de 15,000 millones de dólares durante los próximos dos años, sin contar los créditos revolventes u otros pasivos de corto o largo plazos, ni intereses devengados. “Ahora el tema de la deuda está más o menos solucionado, pero para el próximo año será la parte más grande de la deuda. Entonces ahí tal vez sean necesarios más aportes si Pemex no tiene una mejor operación en la producción de crudo y gas”, dice Fernando Valle, de Bloomberg Intelligence.

Pemex ha logrado reducir algunos de sus pasivos, como el relativo a sus proveedores. Según su último estado financiero, Pemex redujo este segmento de deuda en 18.1% –cerca de 51,000 millones de pesos– en lo que va del año hasta los 231,158 millones, después de acumular por varios meses una deuda creciente. Pero en cambio, algunos otros pasivos como el relacionado con el beneficio a empleados ha crecido y esto ha tenido repercusiones en el saldo total de la deuda.

La reserva de beneficio a empleados –que se cuenta como parte de sus pasivos– ha aumentado en más de 23% desde el inicio del sexenio a 1,366 millones de pesos hasta el primer semestre del año, después de que durante el gobierno pasado se realizaron cambios para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores y para que la hacienda pública asumiera una parte de la deuda relacionada con las pensiones de la empresa. Estos cambios fueron revertidos durante la administración obradorista.

“Si vemos sólo la parte de producción, Pemex es una empresa que está enfrentando varios retos por todos los movimientos del petróleo. Entonces, lo que tiene que pagar, sus costos financieros y los beneficios a empleados matan totalmente la parte de los ingresos”, dice Nadia Montes de Oca, senior portfolio manager de Franklin Templeton México.

Las alarmas se encienden

Pemex logró en 2022 reportar utilidades derivadas de los altos precios, pese a ello no ha logrado obtener la liquidez suficiente para hacer frente por sí sola a sus obligaciones. “Por eso no vemos que el saldo tal cual de la deuda baja porque el gobierno no está tratando de pagar estos importes (la deuda), sino simplemente está ayudando a solventar los gastos”. La actuaría es una de las analistas que asegura que el monto de apoyo que ha dado el gobierno a la compañía no es de gran magnitud si se compara con la deuda total y que algunos otro mecanismos, como la baja de impuestos, tiene mucho más impacto, pero que éste se ha visto mermado por el manejo operativo de la petrolera.

La estatal también ha decidido poner foco a su deuda en un escenario internacional adverso, con una política monetaria orientada a frenar el consumo a través del alza de tasas y por tanto, de un financiamiento cada vez más caro. A pesar de que la mayoría de los bonos de la compañía han sido emitidos a tasa fija, la petrolera se ha enfrentado a intereses cada vez más altos, a medida en que ha refinanciado los vencimientos de su deuda para cumplir con sus obligaciones y eso termina por sumar más saldo a su deuda total y a su costo financiero.

En la última década, los costos de la deuda de Pemex han quedado por encima de los bonos emitidos desde el gobierno federal –bonos soberanos–, y la tendencia se ha acentuado en los últimos meses a medida de que los inversores perciben a la petrolera como un ente más riesgoso. “El diferencial entre los rendimientos de los bonos en dólares de 2035 de Pemex y un bono soberano en dólares con vencimiento similar se ha ampliado constantemente, de menos de 100 puntos base a cerca de 600 puntos base ahora. Esto refleja una creencia entre los inversores de que la garantía implícita del gobierno está lejos de ser de hierro fundido”, dice la firma de análisis Capital Economics con sede en Londres.

Los mercados se encuentran confiados en que el gobierno federal continuará apoyando a la petrolera durante lo que resta del sexenio, pero las alarmas se encienden sobre qué sucederá durante la siguiente administración cuando seguramente quien lidere el ejecutivo federal tendrá menos entusiasmo en apoyar a la petrolera.

Capital Economics dice que es inevitable que el problema de Pemex continúe creciendo y asegura que el apoyo del gobierno federal deberá aumentar por encima del 1.5% del PIB. Para ello plantea dos escenarios: “La primera sería garantizar su deuda, ya sea implícita o explícitamente. La segunda sería reestructurar la deuda de la empresa”.