¿Qué es la masa madre?

La masa madre es un fermento que se genera a partir de agua, harina y sal, mezcla que debe dejarse reposar entre 24 y 48 horas. El resultado es una masa más fácil de digerir y que se utiliza como base para otros productos de panadería, incluso masa para pizzas. Su aspecto suele ser como el de un pan rústico y por ahora se ofrece en algunas panaderías.

Empresas como Bimbo se subieron a la tendencia al igual que muchas panaderías artesanales, aunque es una tendencia que aún tardará en llegar para las panaderías tradicionales.

Juan Padilla sabe de la masa madre, pero por ahora no tiene planes para venderla en su pequeña panadería La Flor, ubicada en la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México. “Sabemos cómo se hace, pero aquí la gente no lo paga, porque es más caro. Aquí están más acostumbrados a comer el pan dulce o el bolillo, se come a la hora que la familia se sienta a tomar el café en la noche”, dice el panadero.

Evelyn González Monge, directora de marketing de la empresa de insumos para pan Puratos para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, explica que el uso de masa madre permea entre los consumidores que están dispuestos a pagar más por adquirir productos más saludables.

“El consumidor no ve solamente la salud física, sino que lo ve relacionado también con la salud mental. Los consumidores ahora ya hablan de palabras como salud gastrointestinal porque no sólo tiene un efecto positivo en su sistema inmunológico, sino también por la parte de bienestar”, refiere González en entrevista.

Y no solo se trata de la masa madre. Los consumidores optan por adquirir productos orgánicos y naturales que, de acuerdo con los resultados del estudio Taste Tomorrow elaborado por Puratos, impulsa la demanda de productos de panadería, repostería y chocolate con probióticos, prebióticos y fibra. Esto se suma a la elaboración de productos hechos con plantas, que, a decir de la directiva, crece con fuerza y ya se ve en los aparadores.